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Ева, рожай! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ева, рожай!
Киноафиша Сериалы Ева, рожай! Сезоны Сезон 1

Ева, рожай! 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ева, рожай!»

В 1 сезоне сериала «Ева, рожай!» молодая женщина Ева преподает танцы. Она увлечена саморазвитием и обожает свою работу, которая успешно заменяет ей и любовь, и семью. Девушка всегда готова взять сверхурочные часы и подменить любого из коллег. Она уже давно смирилась с ролью одинокой бизнесвумен. Однако Ева случайно узнает, что мужчина, в которого она была безответно влюблена много лет, завел семью. Теперь «догнать» его становится для девушки делом принципа, и она решает во что бы то ни стало родить ребенка.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ева, рожай!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 октября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 ноября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
8 ноября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 ноября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 ноября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 ноября 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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