Новости
О чем сериал «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской?
Звезда «Кухни» пытается найти идеального отца для своего ребенка.
13 октября 2022 16:33
Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье
О материнстве, детстве и женской доле.
27 сентября 2022 12:00
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START
Елена Подкаминская провела в танцевальном зале более ста часов, а Елена Валюшкина выучилась на таролога: рассказываем об одной рабочей смене творческой группы сериала.
20 сентября 2022 17:00
