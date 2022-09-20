«Ева, рожай!»: Рецензия Киноафиши

Ева (Елена Подкаминская) работает тренером в престижной московской школе танцев, где терпят её сумасбродный характер из-за очевидного таланта. У неё хорошая квартира и стильная машина, но всё это ничто в глазах обывателей, постоянно напоминающих ей, что «часики тикают», а Ева до сих пор не замужем и бездетна. Увидев в соцсети фотографии довольного бывшего, внезапно заведшего ребёнка, возмущённая Ева решает действовать. Но с чего начать?

В новом сериале платформа Start возвращается к исследованию глубин этического падения жителей внутри МКАД-а с историей о 38-летней незамужней и бездетной женщине, у которой в жизни всё хорошо (нет).

Местами создаётся впечатление, что это и не комедия вовсе. Со всеми ,без исключения, близкими у неё глубоко токсичные или созависимые отношения. Брат её использует, мать открыто унижает, с мужем подруги с работы она спит, и даже бывший, скотина такая, ведёт активную жизнь в соцсетях, подробно освещая жизнь своей молодой семьи.

Само собой, герои местами выдают махровую неиллюзорную базу вроде: «своих родишь, поймёшь», «старородящая», «ну мы же лучшие подруги, посиди с ребёнком» и так далее. Естественно, из этой системы ценностей нет выхода в бок, поэтому Еву шкивает от конформизма «рожу для себя» до агрессивного протеста (дважды за пилотную серию она позволяет себе грубое и немотивированное хамство).

Ева, рожай!

В какой-то момент создаётся впечатление, что стратегия двух первых серий заканчиваться резкими волевыми решениями не решительной женщины, собравшейся разрубить гордиев узел дискомфортных отношений, а истерический бред на грани нервного срыва.

И только легкомысленный тон повествования напоминает зрителю, что это не серьезная драма о городской жизни, а комедийная ненавязчивая мелодрама.

Для этого, конечно, пришлось сильно упростить многие конфликты и персонажей. Кроме упомянутых выше базированных родственников до говорящей методички упрощена психолог Евы, а романтический герой Илья (Анатолий Белый) удивительно совмещает в себе стереотипного Мужчину мечты и нелепого инфантила. Роль его в остальным сериях неоднозначна и таинственна, а шутки взяты будто из школьных пабликов (не исключаем, что в мужской компании он шутит про мамку). Второй план отнюдь не делает эту картину остроумной сатирой, но разбавляет сюжет рядом ярких и забавных образов

Ева, рожай!

Во всём этом неоднородном наборе смыслов и персонажей ярко светит Елена Подкаминская. «Рожай, Ева!», кажется, даже более сосредоточенный на главной героине сериал, чем другое шоу от Start с этой актрисой – «ИП Пирогова». Здесь же актрисе позволяет разгуляться и характер её героини-оторвы, и более взрослая целевая аудитория. Елена – и так очень красивая женщина – охотно танцует в кадре, пере- и раздевается, не стесняется быть смешной или нелепой. Именно талант ведущей актрисы позволяет не скатиться сериалу в нелепость и сумбур.

Небольшой, лаконичный по хронометражу (серии меньше получаса), не требовательный к своему зрителю, этот сериал точно найдёт своего зрителя среди тех, кто любит актуальные, но лёгкие и не перегруженные излишним драматизмом сериалы.