Второй сезон сериала «Колесо времени» получил дату премьеры

Стриминговый сервис Amazon Prime Video огласил официальную дату премьеры второго сезона многосерийного фэнтези «Колесо времени». Продолжение масштабной экранизации книжного цикла Роберта Джордана стартует 1 сентября. Вместе с этим была опубликована подборка первых кадров с Розамунд Пайк и другими членами актерского состава.

Шоу повествует о приключениях благородной волшебницы Морейн Дамодред (Пайк) из древнего женского ордена Айз Седай. В первом сезоне она собрала в деревне Двуречье группу молодых спутников, чтобы выяснить, кто из них является реинкарнацией древнего Возрожденного Дракона. Согласно пророчеству, последний либо уничтожит мир, либо же станет его спасителем. В дальнейшем выясняется, что великая участь легла на плечи скромного фермера Ранда ал’Тора (Джоша Страдовски), однако он отделяется от группы, поскольку боится навредить друзьям, а Морейн теряет свои способности во время решающей битвы с Темным (Фарес Фарес). В новых сериях действующим лицам придется бороться со старыми врагами и противостоять новым мощным угрозам, поэтому им нужно будет найти альтернативные источники силы — в свете или во тьме.

В основной актерский состав продолжения также входят Мадлен Мэдден, Дэниэл Хенни, Зои Робинс, Маркус Рутерфорд, Сеара Ковени, Хаммед Анимашон и Барни Харрис, заменивший Донала Финна в качестве Мэта Коутона. Шоураннером выступает Рэйф Джадкинс («Анчартед: На картах не значится», «Агенты «Щ.И.Т.»). Во втором сезоне, как и в первом, будет восемь эпизодов.