В 1 сезоне 1 серии сериала «Умные и красивые» главная героиня – очень умная девушка по имени Челси – отправляется в Калифорнию, чтобы повидаться со своей любимой сестрой. По ходу развития событий Челси понимает, что ее поездка может затянуться...
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