В 1 сезоне 9 серии сериала «Умные и красивые» главная героиня начинает активно заниматься спортом. Она надеется, что таким образом сможет хоть немного изменить свою жизнь. Джейден и Клэр стремятся понять, что же на самом деле случилось с Соланой.
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