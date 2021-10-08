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Киноафиша Сериалы Умные и красивые Сезоны Сезон 1 Серия 4

Умные и красивые 2021 4 серия 1 сезон

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Сюрприз! Приезжает сестра Клэр!
Сезон 1 / Серия 1 8 октября 2021
Представляешь? Челси получила посылку!
Сезон 1 / Серия 2 8 октября 2021
Ты уже знаешь?! Челси встретилась с Марго!
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2021
Горячие новости! Вечеринка в честь Лоры Дерн!
Сезон 1 / Серия 4 8 октября 2021
Ой! Грант просит Челси об одолжении!
Сезон 1 / Серия 5 8 октября 2021
Вот дела! Джейден нашел красавчика-гончара!
Сезон 1 / Серия 6 8 октября 2021
Ребята! Сегодня вечер Коди Бриггса!
Сезон 1 / Серия 7 8 октября 2021
О боже! Мама Джейдена вернулась!
Сезон 1 / Серия 8 8 октября 2021
Нет, ну серьезно! У Челси творческий кризис!
Сезон 1 / Серия 9 8 октября 2021
Короче... Просто посмотри!
Сезон 1 / Серия 10 8 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Умные и красивые» Грант начинает серьезно тревожиться из-за предсказания, которое делает на картах таро Солана. По ходу развития событий все герои встречаются на большой вечеринке, устроенной в честь известной актрисы.

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