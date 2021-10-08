В 1 сезоне 4 серии сериала «Умные и красивые» Грант начинает серьезно тревожиться из-за предсказания, которое делает на картах таро Солана. По ходу развития событий все герои встречаются на большой вечеринке, устроенной в честь известной актрисы.
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