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Постер к сериалу Умные и красивые
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Киноафиша Сериалы Умные и красивые
Умные и красивые (2021 - …) Pretty Smart 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 10 минут
О чем сериал

Главная героиня сериала «Умные и красивые» – интеллигентная и начитанная девушка Челси. Когда она перебирается работать в Лос-Анджелес, она решает пожить первое время у своей родной сестры Клэр. Родственница похожа на нее внешне, но вот по интеллекту и уровню образованности она значительно отстает. Кроме того, выясняется, что у Клэр есть трое соседей по квартире: ее бывший парень Грант, известный блогер Джейден и народная целительница Солана. Поведение и поступки каждого из них по-своему противоречат основным жизненным убеждениям Челси.

Умные и красивые - трейлер первого сезона
Умные и красивые
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эмили Осмент
Эмили Осмент
Грегг Салкин
Грегг Салкин
Джон Гемберлинг
Джон Гемберлинг
Молли Эфраим
Молли Эфраим
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Умные и красивые - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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