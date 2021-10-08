Главная героиня сериала «Умные и красивые» – интеллигентная и начитанная девушка Челси. Когда она перебирается работать в Лос-Анджелес, она решает пожить первое время у своей родной сестры Клэр. Родственница похожа на нее внешне, но вот по интеллекту и уровню образованности она значительно отстает. Кроме того, выясняется, что у Клэр есть трое соседей по квартире: ее бывший парень Грант, известный блогер Джейден и народная целительница Солана. Поведение и поступки каждого из них по-своему противоречат основным жизненным убеждениям Челси.