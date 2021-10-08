В 1 сезоне 7 серии сериала «Умные и красивые» главная героиня безуспешно старается понять шутку, которой обмениваются ее новые соседи. По всей видимости, она каким-то образом связана с бывшим жильцом. Челси пытается понять, что же с ним произошло.
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