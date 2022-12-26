Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ведьмак: Происхождение
Новости
Новости о сериале «Ведьмак: Происхождение»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Ведьмак: Происхождение»
Вся информация о сериале
Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» совершенно не понравился рядовым зрителям
Приквел ругают буквально со всех сторон.
Написать
26 декабря 2022 16:33
Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Netflix играет в русскую рулетку, запуская сделанный с нуля спин-офф, а мы запасаемся попкорном и проводим по нему краткий ликбез.
Написать
24 декабря 2022 12:00
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
На этой неделе стриминги предлагают раскрыть преступление на роскошном острове, выпутаться из любовного треугольника, создать легендарный спорткар и сыграть в смертельную игру в параллельной реальности Токио.
Написать
23 декабря 2022 15:00
Netflix опубликовал инфографику с хронологией телевселенной «Ведьмака»
События будущего сериала «Ведьмак: Происхождение» были взяты за «нулевой» год.
Написать
13 декабря 2022 14:42
Критики прохладно приняли мини-сериал «Ведьмак: Происхождение»
Персонажи приквела получились слишком блеклыми, а сюжет — разболтанным.
Написать
13 декабря 2022 12:16
«Ведьмак», «Песочный человек» и другое: что представил Netflix на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
Ляпы «Уэнсдэй», новый проморолик «Достать ножи: Стеклянная луковица» и трейлер «Ведьмака: Происхождение»
Написать
5 декабря 2022 14:02
Миры эльфов, людей и монстров сливаются воедино в новом трейлере «Ведьмака: Происхождение»
В концовке ролика содержится приятный сюрприз.
Написать
4 декабря 2022 07:48
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»
Уилл Смит освобождается от рабства, Адам Драйвер уезжает от токсичного облака, Джеймс МакЭвой готовится к эпичной битве, а Харрисон Форд собирается защищать семью.
Написать
1 декабря 2022 14:00
В мини-сериале «Ведьмак: Происхождение» появится трубадур Лютик
Актера Джои Бэти заметили на мероприятиях с прессой.
Написать
17 ноября 2022 16:19
Без Генри Кавилла, но с Мишель Йео: вышел трейлер мини-сериала «Ведьмак: Происхождение»
События нового шоу развернутся за 1200 лет до приключений Геральта из Ривии.
Написать
11 ноября 2022 10:55
Актеры и шоураннер «Ведьмака: Происхождение» поведали, чего ждать от сериала
Зрителей ждет жестокая история падения эльфийского государства.
Написать
27 сентября 2022 16:23
Стало известно, когда выйдут третий сезон «Ведьмака» и спин-офф «Ведьмак: Происхождение»
Также Netflix выпустил официальные постеры.
Написать
25 сентября 2022 00:41
Шоураннер «Ведьмака» объяснила смерть одного из персонажей во втором сезоне
Внимание, впереди спойлеры.
Написать
23 декабря 2021 16:06
В спецвыпуске «Ведьмака» показали сцены, вырезанные из второго сезона
В часовом видео собрались ключевые звезды сериала.
Написать
22 декабря 2021 11:45
Герои готовятся к битве на первых кадрах из сериала «Ведьмак: Происхождение»
На фото знакомят с троицей центральных персонажей.
Написать
21 декабря 2021 13:13
Netflix показал первый тизер сериала «Ведьмак: Происхождение»
Премьера ожидается в следующем году.
Написать
20 декабря 2021 10:24
Netflix анонсировал часовой спецвыпуск «Ведьмака»
В нем покажут вырезанные сцены и поделятся подробностями «Ведьмака: Происхождение».
Написать
14 декабря 2021 14:39
«Очень странные дела» и другие ожидаемые проекты: Netflix объявил список сериалов, которые выйдут в 2022 году
Некоторые шоу, включая спин-офф «Викингов», обзавелись датами релиза.
Написать
1 декабря 2021 10:56
Съемки мини-сериала «Ведьмак: Происхождение» подошли к концу
Премьера ожидается в следующем году.
Написать
23 ноября 2021 12:11
Шоураннер «Ведьмака: Происхождение» рассказал о создании сериала и ответил, возможен ли второй сезон
Идея проекта ему приснилась, и, чтобы не забыть, он записал ее на салфетке.
Написать
9 ноября 2021 16:03
Производство третьего сезона «Ведьмака» стартует в начале 2022 года
Премьеру, судя по всему, стоит ждать не раньше 2023-го.
Написать
19 октября 2021 15:13
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667