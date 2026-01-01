Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ведьмак: Происхождение Саундтреки

Саундтреки сериала «Ведьмак: Происхождение»

Музыка из сериала «Ведьмак: Происхождение» Вся информация о сериале
The Witcher: Blood Origin (Soundtrack from the Netflix Series)
The Witcher: Blood Origin (Soundtrack from the Netflix Series) 17 композиций. Bear McCreary
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 The Story of the First Witcher Bear McCreary / Bear McCreary, Kevin Lax, Trey Toy, Morgan Sorne 3:41
2 The Black Rose (feat. Sophia Brown) Bear McCreary / Bear McCreary, Declan de Barra 3:26
3 Meldof and Gwen Bear McCreary 3:33
4 Eile & Fjall Bear McCreary / Bear McCreary, Morgan Sorne 4:54
5 Misleading the Enemy Bear McCreary / Bear McCreary, Morgan Sorne 3:15
6 Tormented Lovers Bear McCreary / Bear McCreary, Esin Aydıngöz, Morgan Sorne 4:18
7 Away You Hunters (feat. Minee Mais) Bear McCreary / Declan de Barra 1:34
8 Merwyn of Xintrea Bear McCreary / Bear McCreary, Morgan Sorne 3:30
9 Scian's Camp Bear McCreary / Bear McCreary, Kevin Lax, Morgan Sorne 4:09
10 Balor Bear McCreary / Bear McCreary, Trey Toy, Morgan Sorne 4:52
11 Zacaré the Healer Bear McCreary / Bear McCreary, Esin Aydıngöz, Alexandre Côté, Morgan Sorne 3:31
12 Into the Misty Marsh Bear McCreary / Bear McCreary, Bailey Gordon, Morgan Sorne 3:18
13 Awakening Bear McCreary / Bear McCreary, Alexandre Côté 4:10
14 The Hydra Bear McCreary / Bear McCreary, Morgan Sorne 2:32
15 To a New Beginning Bear McCreary / Bear McCreary, Morgan Sorne 4:19
16 The Echo and the River (feat. Sophia Brown) Bear McCreary / Declan de Barra 2:22
17 Two Standing Stones (feat. Sophia Brown) Bear McCreary 2:50
Доступен список песен из сериала «Ведьмак: Происхождение» (2022) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Ведьмак: Происхождение» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
Задумывали как копию «Шерлока» — а сняли шедевр с 7,9 на IMDb: самое время наверстать все 7 сезонов
«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов
ИИ назвал лучший сериал про Османскую империю — «Великолепный век» хорош, но этот шедевр от Netflix на голову выше
«Мне нравится, что вы больны не мной...а этим чудесным тестом!»: угадайте советский фильм по строчке из популярной песни
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше