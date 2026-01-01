|1
|The Story of the First Witcher
|Bear McCreary / Bear McCreary, Kevin Lax, Trey Toy, Morgan Sorne
|3:41
|2
|The Black Rose (feat. Sophia Brown)
|Bear McCreary / Bear McCreary, Declan de Barra
|3:26
|3
|Meldof and Gwen
|Bear McCreary
|3:33
|4
|Eile & Fjall
|Bear McCreary / Bear McCreary, Morgan Sorne
|4:54
|5
|Misleading the Enemy
|Bear McCreary / Bear McCreary, Morgan Sorne
|3:15
|6
|Tormented Lovers
|Bear McCreary / Bear McCreary, Esin Aydıngöz, Morgan Sorne
|4:18
|7
|Away You Hunters (feat. Minee Mais)
|Bear McCreary / Declan de Barra
|1:34
|8
|Merwyn of Xintrea
|Bear McCreary / Bear McCreary, Morgan Sorne
|3:30
|9
|Scian's Camp
|Bear McCreary / Bear McCreary, Kevin Lax, Morgan Sorne
|4:09
|10
|Balor
|Bear McCreary / Bear McCreary, Trey Toy, Morgan Sorne
|4:52
|11
|Zacaré the Healer
|Bear McCreary / Bear McCreary, Esin Aydıngöz, Alexandre Côté, Morgan Sorne
|3:31
|12
|Into the Misty Marsh
|Bear McCreary / Bear McCreary, Bailey Gordon, Morgan Sorne
|3:18
|13
|Awakening
|Bear McCreary / Bear McCreary, Alexandre Côté
|4:10
|14
|The Hydra
|Bear McCreary / Bear McCreary, Morgan Sorne
|2:32
|15
|To a New Beginning
|Bear McCreary / Bear McCreary, Morgan Sorne
|4:19
|16
|The Echo and the River (feat. Sophia Brown)
|Bear McCreary / Declan de Barra
|2:22
|17
|Two Standing Stones (feat. Sophia Brown)
|Bear McCreary
|2:50