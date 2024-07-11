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Викинги: Вальхалла 2022 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Викинги: Вальхалла
Киноафиша Сериалы Викинги: Вальхалла Сезоны Сезон 3

Vikings: Valhalla 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Викинги: Вальхалла»

В 3 сезоне сериала «Викинги: Вальхалла» продолжаются опасные и захватывающие приключения скандинавских воинов на закате Эпохи викингов. Урожденный исландец Лейф Эрикссон и его сводная сестра Фрейдис Эриксдоттир, наконец, возвращаются в Каттегат. В Англии тем временем в очередной раз сменяется власть. Вместо Этельреда II Неразумного и его наследника Эдмунда Железнобокого на трон восходит новый король. Вскоре Лейфу вновь придется отправиться в путешествие. Он еще не знает, что вместе с сестрой откроет для европейцев континентальную часть Северной Америки и войдет в историю как величайший древнескандинавский исследователь.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Викинги: Вальхалла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Семь лет спустя Seven Years Later
Сезон 3 Серия 1
11 июля 2024
Честь и бесчестие Honour and Dishonour
Сезон 3 Серия 2
11 июля 2024
Потерянные Lost
Сезон 3 Серия 3
11 июля 2024
Конец Йомсборга The End of Jomsborg
Сезон 3 Серия 4
11 июля 2024
Гренландия Greenland
Сезон 3 Серия 5
11 июля 2024
Возвращение в Каттегат Return to Kattegat
Сезон 3 Серия 6
11 июля 2024
«Суровый» Hardrada
Сезон 3 Серия 7
11 июля 2024
Судьбы Destinies
Сезон 3 Серия 8
11 июля 2024
График выхода всех сериалов
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