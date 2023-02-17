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Киноафиша Новости Сериал «Викинги: Вальхалла» продлен на третий сезон

Сериал «Викинги: Вальхалла» продлен на третий сезон

17 февраля 2023 15:45
Сериал «Викинги: Вальхалла» продлен на третий сезон

Продолжение популярного исторического шоу выйдет в следующем году.

Стрим-сервис Netflix объявил о продлении на третий сезон исторического сериала «Викинги: Вальхалла», который является спин-оффом шоу «Викинги». Премьера намечена на следующий год, точная дата пока не установлена.

К своим ролям в третьем сезоне вернутся Фрида Густавссон («Ведьмак»), Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины») и Лео Сутер («Виктория»). К ним присоединится Горан Вишнич («Скорая помощь»), который исполнит роль Эрика Рыжего. Другие члены актерского состава третьего сезона пока неизвестны, но можно предположить, что на экране вновь появятся Лаура Берлин («Охота на ведьм»), Поллианна МакИнтош («Грязь»), Брэдли Фригард («Хинтерланд»), Дэвид Оукс («Столпы Земли») и другие.

Действие «Викингов: Вальхалла» разворачивается через 200 лет после концовки оригинальных «Викингов». Спин-офф повествует о подвигах легендарных скандинавских воителей Лейфа Эрикссона (Корлетт), Фрейдис Эриксдоттер (Густавссон), Харальда Хардрада (Сутер). Второй сезон сериала заканчивается тем, что три главных героя разделяются, чтобы отправиться в разные путешествия. Путь Фрейдис приводит ее в легендарную крепость викингов Йомсборг, где она намеревается родить сына. А Лейф и Харальд предпринимают смелую попытку пересечь воды Балтийского моря, чтобы попасть в Константинополь.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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