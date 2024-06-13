Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Викинги: Вальхалла
Новости
Новости о сериале «Викинги: Вальхалла»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Викинги: Вальхалла»
Вся информация о сериале
Финальный сезон «Викингов: Вальхалла» получил трейлер и дату релиза
Сага завершится в середине июля.
Написать
13 июня 2024 12:33
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне
Дикая охота, конец эпохи Генри Кавилла с платиновыми волосами и планы на будущее.
Написать
27 июня 2023 11:01
Сериал «Викинги: Вальхалла» продлен на третий сезон
Продолжение популярного исторического шоу выйдет в следующем году.
Написать
17 февраля 2023 15:45
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года.
Написать
13 января 2023 15:00
Бравые норманны ищут славы по ту сторону Каттегата в трейлере второго сезона «Викингов: Вальхалла»
Новые серии спин-оффа «Викингов» выйдут в январе следующего года.
Написать
15 декабря 2022 10:24
Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры
Продолжение выйдет на экраны в начале следующего года.
Написать
22 ноября 2022 13:51
Netflix продлил сериал «Викинги: Вальхалла» сразу на два сезона
Зрители с энтузиазмом приняли первую порцию серий и уже ждут продолжения.
Написать
10 марта 2022 14:29
О чем новый сериал «Викинги: Вальхалла» и стоит ли его смотреть?
О новом спин-оффе «Викингов» в вопросах и ответах.
Написать
24 февраля 2022 10:47
Мужество, кровь, слава: Netflix выпустил расширенный трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»
Поклонники оригинального шоу останутся довольны.
Написать
8 февраля 2022 09:54
Воинственные скандинавы прокладывают себе путь к Лондону в трейлере сериала «Викинги: Вальхалла»
Воинственные даны разрушат лондонский мост.
Написать
19 января 2022 10:41
«Очень странные дела» и другие ожидаемые проекты: Netflix объявил список сериалов, которые выйдут в 2022 году
Некоторые шоу, включая спин-офф «Викингов», обзавелись датами релиза.
Написать
1 декабря 2021 10:56
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667