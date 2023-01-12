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Викинги: Вальхалла 2022 - 2024 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Викинги: Вальхалла
Киноафиша Сериалы Викинги: Вальхалла Сезоны Сезон 2

Vikings: Valhalla 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Викинги: Вальхалла»

Во 2 сезоне сериала «Викинги: Вальхалла» история о больших сражениях и завоеваниях в европейских государствах XI столетия продолжается. В центре событий по-прежнему находятся самые великие викинги того исторического периода – Лейф Эрикссон, Фрейдис Эриксдоттир, Харальд III Суровый и Вильгельм I Завоеватель. Они принимают участие в масштабных боях, осваивают новые территории и встречают сопротивление врагов. Заговоры, дворцовые интриги и жажда мести управляют людьми той великой эпохи. Напомним, в предыдущем сезоне Англия противостояла захватчикам из Скандинавии. Гибель короля Эдуарда привела к борьбе за престол.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Викинги: Вальхалла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Паутина судьбы The Web of Fate
Сезон 2 Серия 1
12 января 2023
Столпы веры Towers of Faith
Сезон 2 Серия 2
12 января 2023
Частицы богов Pieces of the Gods
Сезон 2 Серия 3
12 января 2023
Оттепель The Thaw
Сезон 2 Серия 4
12 января 2023
Рождение и возрождение Birth and Rebirth
Сезон 2 Серия 5
12 января 2023
Шаг веры Leap of Faith
Сезон 2 Серия 6
12 января 2023
Печенеги Pecheneg
Сезон 2 Серия 7
12 января 2023
Расплата The Reckoning
Сезон 2 Серия 8
12 января 2023
График выхода всех сериалов
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