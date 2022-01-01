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Киноафиша Сериалы Викинги: Вальхалла Актеры и роли

Актеры сериала «Викинги: Вальхалла»

Актеры сериала «Викинги: Вальхалла» Вся информация о сериале
Поллианна МакИнтош
Поллианна МакИнтош Pollyanna McIntosh
Queen Ælfgifu
Лаура Берлин Laura Berlin
Emma of Normandy
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон Jóhannes Haukur Jóhannesson
Olaf Haraldson Дэвид Оукс
Дэвид Оукс David Oakes
Earl Godwin
Сэм Корлетт Sam Corlett
Leif Erikkson
Брэдли Фригард Bradley Freegard
King Canute
Фрида Густавссон Frida Gustavsson
Freydis Eriksdotter
Кэролайн Хендерсон Caroline Henderson
Jarl Haakon
Асбьёрн Крог Ниссен Asbjørn Krogh Nissen
Jarl Kåre
Лео Сутер
Лео Сутер Leo Suter
Harald Sigurdsson
Боско Хоган Bosco Hogan
Aethelred The Unready
Йоаким Наттерквист Joakim Nätterqvist
Birkir
Ивонн Мэй Yvonne Mai
Merin
Билл Мерфи Bill Murphy
Odgar
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