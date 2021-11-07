«Аркейн»: Рецензия Киноафиши

Вместе с героями мультсериала, сестрами Вай и Паудер, зрители попадают в мрачный утопический мир. Оказавшись посреди жуткого сражения, они становятся свидетелями того, как погибают их родители. Сестры, травмированные потерей родных, находят приют у воина по имени Вандер. Шум битв затихает, Вандер снимает доспехи и становится хранителем нижнего города Зауна, где обосновался он сам, а также группа подростков.

Время идет, и юношеский максимализм двух сестер и их товарищей (взломщика Майло и толстяка Клаггара) берет верх. Подростки то и дело совершают вылазки в Пилтовер. Во время одной из них ребята вламываются в квартиру безымянного богача, наполненную странными изобретениями. Волей случая Паудер (самая младшая из группы) находит волшебные кристаллы, один из которых становится причиной взрыва, в то время как горе-взломщики пускаются в бега. Эта маленькая оплошность запустит целую вереницу событий, которая приведет к большим изменениям в обоих мирах.

«Аркейн» — мультсериал с CGI-анимацией, созданный по мотивам популярной компьютерной игры League of Legends (за производство отвечала Riot Games — компания-издатель видеоигры). Это далеко не первый мультсериал, в основе которого лежат сюжетные хитросплетения популярной игры, но стриминг-платформы явно с интересом смотрят в сторону подобных проектов. Весной 2021 года на Netflix, например, вышел первый сезон мультсериала «DOTA: Кровь дракона» (мы писали о нем здесь) на основе одноименной игры, продолжение истории ждет зрителей зимой 2022-го.

Аркейн

История сериала базируется на становлении будущих чемпионов Лиги. Во вселенной Пилтовера и Зауна они пока подростки (во всяком случае, в первых эпизодах), которые совершают свойственные им необдуманные поступки и совсем не знают, что такое ответственность — как за самого себя, так и за тех, кто тебя окружает. Старшая из сестер, Вай (голос героине подарила актриса и певица Хейли Стайнфелд; вы могли видеть ее в «Бамблби», спин-оффе франшизы «Трансформеры»), например, привыкла решать любые проблемы с помощью грубой силы. Девушке не свойственно ни стратегическое мышление, ни планирование — она выбивает двери, не дождавшись, пока напарник взломает замок, и бежит на опасную миссию, не проведя минимальной разведки.

Паудер, ее младшая сестра (персонажа в юном возрасте озвучивает Миа Синклер Дженнесс — 15-летняя актриса озвучки) — полная противоположность Вай. Будучи застенчивым и неуверенным в себе интровертом, Паудер чувствует себя лишней в коллективе. Майло и Клаггар вечно жалуются: «Когда она с нами, все идет наперекосяк», – чем только подкрепляют забитость героини. Одной из главных «фишек» Паудер является страсть к технологиям; девочка очень переживает, что ее бомбы-ловушки не срабатывают должным образом. Она не обладает большой силой, но достаточно ловко избегает опасностей, с которыми в каждом эпизоде сталкивается группа подростков.

Города Пилтовер и Заун — два пространства со своими законами и порядками. Следуя традиционной для драм взросления стилистике, перед зрителями разворачивается классическое противопоставление (читай, социальное расслоение), преследующее аудиторию кино, пожалуй, с немого шедевра Фрица Ланга «Метрополис». Пилтовер — место жизни богатых («белых») людей, город населяют представители уважаемых домов. Поколения сменяются, а фамилии этих домов обрастают величием, авторитетом и влиянием (или наоборот). Заун контрастирует во всем, начиная от уровня жизни, заканчивая, так сказать, соответствующим контингентом, который едва сводит концы с концами (все блага и ресурсы принадлежат, естественно, обитателям Пилтовера).

Аркейн

Основной сюжет завязан на том, как близкие люди ввиду определенных обстоятельств могут отвернуться друг от друга и пойти войной. Кажется, все сценарии последних лет только и делают, что апеллируют к библейским сюжетам (в данном случае поменяй пол героям — будет практически «Каин и Авель»). Однако не обошлось и без третьей, не менее важной стороны противостояния, связанной с главным антагонистом мультсериала. Говорят, что любой хороший конфликт стравливает по сути разные грани и оттенки одной сущности. Вероятно, так случилось и с Силко; будучи некогда соратником грозного Вандера, он разочаровался в его подходах и в результате пал от руки товарища в битве.

По прошествии нескольких лет именно Силко становится гниющей раной на «теле» Зауна. Его стараниями в городе начинаются облавы, накаляется атмосфера, растет недовольство и в результате возникает сила, способная противостоять технологиям и мощностям Пилтовера. «Аркейн» показывает, к чему приводит как жажда власти, так и страсть к технологиям. Стараниями целеустремленных альтруистов, коим является, например, Джейс Талис (молодой и амбициозный парень, жаждущий скрестить науку и магию), мы видим чудеса прогресса. В то же время стараниями обиженного и злого гения мир превращается в плацдарм военных действий, а люди теряют (в буквальном смысле) человеческий облик, переходя черту морали и нравственности.

Мультсериал, изначально рассчитанный на подростковую аудиторию, не боится затрагивать темы, которые могут привлечь к просмотру и взрослых. Хотя от некоторых сценарных решений веет наивностью и простотой, нельзя не отметить, что создатели явно постарались над персонажами, сделав их максимально объемными, насыщенными и сложными. Отсюда предсказать поведение некоторых из них местами бывает затруднительно (хотя общий расклад «травмированный Бэтмен, обезумевший от потери близких VS чокнутый Супермен, потерявший наставника» можно применить к характерам главных героинь уже к середине сезона).

Аркейн

«Аркейн» — увлекательное путешествие в мир научного прогресса и магических изысканий. Не сказать что во время просмотра возникает эффект присутствия (все-таки ассоциировать себя с персонажами CGI-анимации затруднительно), однако не сопереживать их победам и поражениям у вас вряд ли получится. Авторы постарались создать насыщенный мир, разъяснили законы, работающие в нем, и аккуратно подвесили чеховские ружья, стреляющие в нужный момент, таким образом двигая историю вперед (одновременно усложняя и без того сложносочиненные характеры главных героев). Вероятно, перед нами один из наиболее продуманных и интересных мультсериалов 2021 года, наслаждаться просмотром которого можно даже в том случае, если вы никогда не слышали про League of Legends.