Статьи о сериале «Аркейн»
Вся информация о сериале
Виктор избежал гибели в первый раз, но смог ли выжить во второй? Финал «Аркейна» сбил с толку зрителей — у героя был шанс
С Джейсом та же история.
Написать
20 сентября 2025 08:27
«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн
Но создатели не считают это большими затратами.
1 комментарий
18 сентября 2025 09:54
«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года
Бедняжка потеряла руку не в мгновение ока.
Написать
18 сентября 2025 08:27
В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр
Премьера запланирована на 2026 год.
2 комментария
16 сентября 2025 09:25
Стопроцентное попадание: экранизация игры от Netflix стала рекордсменом на «Эмми» — признали победителем еще до церемонии
4 статуэтки вам о чем нибудь говорит?
Написать
15 сентября 2025 13:17
«Лютая смесь Покемонов и Аркейна»: мистер Бист выпустит свой мультсериал, и он уже выглядит круче новинок Netflix (смотрим трейлер)
Дебютное промо проекта удалось на славу: лайки и восторженные комментарии текут рекой.
Написать
29 июля 2025 08:27
Тоска, нью-вейв и побег из Ниццы: создатели «Аркейна» готовят новую «бомбу» — рискнули сделать из фильма сериал
Правда, зрителям придется запастись терпением.
Написать
15 июня 2025 08:27
«Джек Блэк и Момоа не спасут»: топ-4 проекта по видеоиграм не хуже «Аркейна» и «Одних из нас» — советует игровой журналист
Если ничего не поняли в «Майнкрафте», то здесь совсем не обязательно разбираться во вселенных, чтобы насладиться просмотром.
7 комментариев
15 мая 2025 16:11
Рейтинги выше, сюжеты круче: критик советует 3 сериала, снятых по видеоиграм — №1 оценят поклонники «Поднятия уровня»
Вместо «Майнкрафта» с 51% «свежести» на RT лучше посмотреть что-то из подборки.
Написать
5 апреля 2025 08:28
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться
Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
Написать
6 января 2025 12:19
«Моана 2» и «Дикий робот» рядом не стояли: лишь один мультфильм 2024 года смог переплюнуть «Головоломку 2»
Этот проект подкидывает в разы больше поводов для горьких слез, чем остальные вместе взятые.
6 комментариев
20 декабря 2024 09:25
Джинкс все-таки выжила в финале «Аркейн»? Создатель мульта все объяснил, не сказав ни слова
Главный анимационный проект последних лет продолжает обрастать конспирологией.
Написать
2 декабря 2024 12:19
Будет ли 3 сезон «Аркейна»: рассказываем, есть ли смысл ждать продолжение нашумевшего сериала
Создатели поделились своими планами на киновселенную.
Написать
28 ноября 2024 07:58
За «Аркейном» с «Олененком» могли и не заметить: 3 недооцененных сериала Netflix 2024 года
От документального боевика (!) до необычной супергероики.
Написать
25 ноября 2024 15:13
Джинкс все-таки выжила в финале «Аркейн»: внимательно пересмотрите последнюю серию и все поймете
Главный хит Netflix закончился вовсе не на такой пессимистичной ноте, как кажется на первый взгляд.
Написать
25 ноября 2024 14:15
Шекспир, революция и «Список Шиндлера»: разбираем отсылки из заставки второго сезона «Аркейн»
Проматывать опенинг категорически запрещается.
4 комментария
14 ноября 2024 14:15
«Ну вот сравните с “Игрой престолов”!»: у 2 сезона «Аркейн» есть лишь один недостаток, зато какой
Без спойлеров, вся суть недовольства публикуется, поэтому не передавайте.
2 комментария
14 ноября 2024 07:58
3 сезон «Аркейн» отменили еще до выхода 2-го: по пунктам объясняем, почему это замечательная новость
Прошерстили все источники до выхода новых серий, и выяснили интересные подробности.
Написать
11 ноября 2024 07:29
Netflix удалось невозможное: второй сезон «Аркейн» оказался даже круче первого
Шоу бросается с места в карьер буквально со стартовых секунд.
1 комментарий
10 ноября 2024 12:19
