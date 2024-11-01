Меню
Сериалы
Аркейн
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Хоррор с Хью Грантом, приквел «Дюны» и возвращение Паддингтона.
Написать
1 ноября 2024 14:40
Вышел трейлер финального сезона сериала «Аркейн»
Еще больше экшена и драмы.
Написать
5 сентября 2024 16:57
Вышел трейлер второго и заключительного сезона сериала «Аркейн»
Премьера намечена на ноябрь. Точная дата пока не анонсирована.
Написать
12 июня 2024 10:24
Качество важнее: в этом году второй сезон «Аркейн» ждать не стоит
Создатель сериала назвал хорошую и плохую причину его долгой разработки.
Написать
11 апреля 2023 12:31
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
Проекты, которые захватили внимание не только геймеров, но и обычных зрителей.
Написать
19 января 2023 12:00
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «Игре престолов» до нового сериала Marvel
Все внимание зрителей в ближайшие недели будет приковано к «Дому дракона». Стриминги-конкуренты, конечно, учитывают крупную премьеру HBO и предлагают в перерыве между кровавыми интригами немного расслабиться и посмеяться — над семейными узами, суперспособностями и любовными заморочками.
Написать
19 августа 2022 12:00
По стопам «Игры в кальмара»: новый южнокорейский сериал «Зов ада» возглавил недельный топ Netflix
Среди англоязычных релизов первое место занял анимационный сериал «Аркейн».
Написать
24 ноября 2021 16:16
Анимационный сериал «Аркейн» продлен на второй сезон
Хейли Стайнфелд и Элла Пернелл вернутся к своим ролям.
Написать
22 ноября 2021 11:23
«Я помню, что мы сразу же увидели грандиозный потенциал»: интервью с создателем мультсериала «Аркейн» Жеромом Комбе
Режиссер о создании анимации, Миядзаки и комфорте простого зрителя в большой вселенной League of Legends.
Написать
8 ноября 2021 17:14
Netflix показал финальный трейлер анимационного сериала «Аркейн»
Также доступен новый постер.
Написать
1 ноября 2021 12:54
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
Написать
28 сентября 2021 14:36
Netflix презентовал полноценный трейлер аниме-сериала «Аркейн» по видеоигре League of Legends
Также оглашена дата премьеры.
Написать
27 сентября 2021 13:49
Чего стоит ждать от нового мультсериала «Аркейн» по игре League of Legends
Игровая экранизация, которой достойны не только геймеры.
Написать
25 сентября 2021 20:51
