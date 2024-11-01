Меню
Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Хоррор с Хью Грантом, приквел «Дюны» и возвращение Паддингтона.
1 ноября 2024 14:40
Вышел трейлер финального сезона сериала «Аркейн»
Вышел трейлер финального сезона сериала «Аркейн» Еще больше экшена и драмы.
5 сентября 2024 16:57
Вышел трейлер второго и заключительного сезона сериала «Аркейн»
Вышел трейлер второго и заключительного сезона сериала «Аркейн» Премьера намечена на ноябрь. Точная дата пока не анонсирована.
12 июня 2024 10:24
Качество важнее: в этом году второй сезон «Аркейн» ждать не стоит
Качество важнее: в этом году второй сезон «Аркейн» ждать не стоит Создатель сериала назвал хорошую и плохую причину его долгой разработки.
11 апреля 2023 12:31
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм  Проекты, которые захватили внимание не только геймеров, но и обычных зрителей. 
19 января 2023 12:00
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Все внимание зрителей в ближайшие недели будет приковано к «Дому дракона». Стриминги-конкуренты, конечно, учитывают крупную премьеру HBO и предлагают в перерыве между кровавыми интригами немного расслабиться и посмеяться — над семейными узами, суперспособностями и любовными заморочками.
19 августа 2022 12:00
По стопам «Игры в кальмара»: новый южнокорейский сериал «Зов ада» возглавил недельный топ Netflix
По стопам «Игры в кальмара»: новый южнокорейский сериал «Зов ада» возглавил недельный топ Netflix Среди англоязычных релизов первое место занял анимационный сериал «Аркейн».
24 ноября 2021 16:16
Анимационный сериал «Аркейн» продлен на второй сезон
Анимационный сериал «Аркейн» продлен на второй сезон Хейли Стайнфелд и Элла Пернелл вернутся к своим ролям.
22 ноября 2021 11:23
«Я помню, что мы сразу же увидели грандиозный потенциал»: интервью с создателем мультсериала «Аркейн» Жеромом Комбе
«Я помню, что мы сразу же увидели грандиозный потенциал»: интервью с создателем мультсериала «Аркейн» Жеромом Комбе Режиссер о создании анимации, Миядзаки и комфорте простого зрителя в большой вселенной League of Legends.
8 ноября 2021 17:14
Netflix показал финальный трейлер анимационного сериала «Аркейн»
Netflix показал финальный трейлер анимационного сериала «Аркейн» Также доступен новый постер.
1 ноября 2021 12:54
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
28 сентября 2021 14:36
Netflix презентовал полноценный трейлер аниме-сериала «Аркейн» по видеоигре League of Legends
Netflix презентовал полноценный трейлер аниме-сериала «Аркейн» по видеоигре League of Legends Также оглашена дата премьеры. 
27 сентября 2021 13:49
Чего стоит ждать от нового мультсериала «Аркейн» по игре League of Legends
Чего стоит ждать от нового мультсериала «Аркейн» по игре League of Legends Игровая экранизация, которой достойны не только геймеры.
25 сентября 2021 20:51
