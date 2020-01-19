Умерь свой энтузиазм 10 сезон смотреть онлайн

Curb Your Enthusiasm 18+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 19 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»

В 10 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» чудак Ларри Дэвид продолжает свое запоздалое знакомство с социальными нормами. В этом сезоне герой ввязывается в крупный конфликт с владельцем ближайшей кофейни под названием «Мокко Джо». В отместку он пытается открыть в городе собственную сеть быстрого питания. Но выясняется, что его конкурент – настоящий мафиози от мира фастфуда, и он не собирается сдавать позиции. Ситуацию усугубляет бывшая помощница Ларри, которая подает на него в суд за сексуальное домогательство. Любые попытки героя доказать свою невиновность делают только хуже.

8.6
8.8 IMDb

Список серий 10-го сезона сериала «Умерь свой энтузиазм»

Счастливого Нового Года Happy New Year
Сезон 10 Серия 1
19 января 2020
Бок о бок Side Sitting
Сезон 10 Серия 2
26 января 2020
Искусственный фрукт Artificial Fruit
Сезон 10 Серия 3
2 февраля 2020
Ты не заставишь меня сказать ничего плохого о Микки You're Not Going to Get Me to Say Anything Bad About Mickey
Сезон 10 Серия 4
9 февраля 2020
Недостаточная похвала Insufficient Praise
Сезон 10 Серия 5
16 февраля 2020
Вечеринка-сюрприз The Surprise Party
Сезон 10 Серия 6
23 февраля 2020
Зона неудачников The Ugly Section
Сезон 10 Серия 7
1 марта 2020
Королева Елизавета, принцесса Маргарет и Ларри Elizabeth, Margaret and Larry
Сезон 10 Серия 8
8 марта 2020
Паника на дороге Beep Panic
Сезон 10 Серия 9
15 марта 2020
Кофешоп назло The Spite Store
Сезон 10 Серия 10
22 марта 2020
