Умерь свой энтузиазм 9 сезон смотреть онлайн

Curb Your Enthusiasm 18+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 1 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»

В 9 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» обаятельный сценарист-социопат Ларри Дэвид загорается новой творческой идеей. Он готовит к выходу собственный мюзикл «Фетва!». Но этот проект приносит ему целую массу проблем. В рамках рекламной кампании Ларри дает скандальное интервью, обращается за советом к известному писателю и вступает в неожиданный конфликт со своим психотерапевтом. Кроме того, он успевает заваливать своих друзей дурацкими рекомендациями по отношениям с женщинами, хотя сам не особенно в этом преуспевает. Ларри придется изрядно поработать, чтобы спасти провальный мюзикл.

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 20 голосов
8.8 IMDb

Список серий 9-го сезона сериала «Умерь свой энтузиазм»

Впарил! Foisted!
Сезон 9 Серия 1
1 октября 2017
Гамбит Огурчика The Pickle Gambit
Сезон 9 Серия 2
8 октября 2017
Неприятности на кухне A Disturbance in the Kitchen
Сезон 9 Серия 3
15 октября 2017
Бег с быками Running with the Bulls
Сезон 9 Серия 4
22 октября 2017
Благодарю за службу Thank You for Your Service
Сезон 9 Серия 5
29 октября 2017
Якобы случайная смс-ка The Accidental Text on Purpose
Сезон 9 Серия 6
5 ноября 2017
Нераскрытые чакры Namaste
Сезон 9 Серия 7
12 ноября 2017
Не жди добавки Never Wait for Seconds!
Сезон 9 Серия 8
19 ноября 2017
Экайе The Shucker
Сезон 9 Серия 9
26 ноября 2017
Фетва! Fatwa!
Сезон 9 Серия 10
3 декабря 2017
