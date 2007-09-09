Умерь свой энтузиазм 6 сезон смотреть онлайн

Постер к 6-му сезону сериала Умерь свой энтузиазм
Curb Your Enthusiasm 18+
Название Сезон 6
Премьера сезона 9 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»

В 6 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» асоциальный сценарист Ларри Дэвид пытается изобрести достойный способ отделаться от посещения светских вечеринок. Однако его супруга Шерил замечает уловки мужа. Пытаясь реабилитироваться, Ларри старается вести себя как добропорядочный американец и даже жертвует деньги на благотворительность. Вот только его нелегкий характер вновь перевешивает благие помыслы. В результате герой оказывается на волосок от развода. Кроме того, ему на голову внезапно сваливается чернокожее семейство, оставшееся без крова над головой. Ларри понимает, что за все свои проступки однажды приходится платить.

8.6
8.8 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Умерь свой энтузиазм»

Знакомство с Блэками Meet The Blacks
Сезон 6 Серия 1
9 сентября 2007
Анонимный жертвователь The Anonymous Donor
Сезон 6 Серия 2
16 сентября 2007
Придорожный памятник Иде Фанкхаузер The Ida Funkhouser Roadside Memorial
Сезон 6 Серия 3
23 сентября 2007
Леворукий звонок The Lefty Call
Сезон 6 Серия 4
30 сентября 2007
Книга про уродцев The Freak Book
Сезон 6 Серия 5
7 октября 2007
Собака, похожая на крысу The Rat Dog
Сезон 6 Серия 6
14 октября 2007
Ремонтник видика The TiVo Guy
Сезон 6 Серия 7
21 октября 2007
Мерзкое слово The N Word
Сезон 6 Серия 8
28 октября 2007
Психотерапевты The Therapist
Сезон 6 Серия 9
4 ноября 2007
Бат-мицва The Bat Mitzvah
Сезон 6 Серия 10
11 ноября 2007
