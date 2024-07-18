Меню
Сериалы
Умерь свой энтузиазм
Новости
Новости о сериале «Умерь свой энтузиазм»
Новости о сериале «Умерь свой энтузиазм»
Вся информация о сериале
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
Ларри Дэвид раздражает всех вокруг в трейлере финального сезона «Умерь свой энтузиазм»
Выходящее с 2000 года шоу за последние годы закрепило свой культовый статус.
Написать
15 января 2024 13:47
Слухи о закрытии ситкома «Умерь свой энтузиазм» оказались «весьма преувеличены»
Один из создателей сериала признался, что съемочная команда считает каждый сезон шоу последним.
Написать
6 апреля 2023 16:05
Ситком Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм» близок к завершению
По словам продюсера шоу, команда приступила к съемкам последней сцены финальной серии.
Написать
29 марта 2023 13:09
Новый «Настоящий детектив» и другое: HBO Max выпустил трейлер своих новинок 2023 года
В новом сезоне культового детективного сериала действие перенесется на Аляску.
Написать
22 декабря 2022 10:27
16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов
Не знаешь, что подарить? Позаимствуй идею у любимого персонажа!
Написать
19 декабря 2022 12:00
Мир изменился, а Ларри Дэвид нет: вышел тизер одиннадцатого сезона комедии «Умерь свой энтузиазм»
Новые эпизоды популярного ситкома стартуют на HBO менее чем через месяц.
Написать
29 сентября 2021 15:44
