Умерь свой энтузиазм 12 сезон смотреть онлайн

Постер к 12-му сезону сериала Умерь свой энтузиазм
Curb Your Enthusiasm 18+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 4 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 12-й сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»

В 12 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвид вновь оказывается в центре громкой и неловкой ситуации. После его участия в выборах городского совета отношения героя с близкими людьми еще больше осложняются, ведь каждый имеет свое мнение по поводу его политической выходки. Не обладая ни необходимым уровнем эмпатии, ни элементарным набором социальных навыков, Ларри предпочитает просто скрываться от Ирмы и Джеффа. Однако рано или поздно все тайное становится явным, а награда догоняет своего героя. А ведь у Ларри есть проблемы и помимо этой истории! Даже нанять нового водителя или позвонить бывшей жене для него – настоящее приключение.

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 20 голосов
8.8 IMDb
Атланта Atlanta
Сезон 12 Серия 1
4 февраля 2024
Газонный жокей The Lawn Jockey
Сезон 12 Серия 2
11 февраля 2024
Вертикальное падение, горизонтальный рывок Vertical Drop, Horizontal Tug
Сезон 12 Серия 3
18 февраля 2024
Недовольный Disgruntled
Сезон 12 Серия 4
25 февраля 2024
Рыба застряла Fish Stuck
Сезон 12 Серия 5
3 марта 2024
Геттисбергское обращение The Gettysburg Address
Сезон 12 Серия 6
10 марта 2024
Схема сновидения The Dream Scheme
Сезон 12 Серия 7
17 марта 2024
Колостомический мешок The Colostomy Bag
Сезон 12 Серия 8
24 марта 2024
Кен/Кендра Ken/kendra
Сезон 12 Серия 9
31 марта 2024
Никаких извлеченных уроков No Lessons Learned
Сезон 12 Серия 10
7 апреля 2024
