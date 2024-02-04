В 12 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвид вновь оказывается в центре громкой и неловкой ситуации. После его участия в выборах городского совета отношения героя с близкими людьми еще больше осложняются, ведь каждый имеет свое мнение по поводу его политической выходки. Не обладая ни необходимым уровнем эмпатии, ни элементарным набором социальных навыков, Ларри предпочитает просто скрываться от Ирмы и Джеффа. Однако рано или поздно все тайное становится явным, а награда догоняет своего героя. А ведь у Ларри есть проблемы и помимо этой истории! Даже нанять нового водителя или позвонить бывшей жене для него – настоящее приключение.