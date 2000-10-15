Умерь свой энтузиазм 1 сезон смотреть онлайн

Curb Your Enthusiasm 18+
Премьера сезона 15 октября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»

В 1 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» сценарист и режиссер Ларри Дэвид пытается ужиться с женой, друзьями, коллегами и с собственным характером. Упрямый и невротичный мужчина снимает популярный сериал под названием «Сайнфилд» и по ходу дела решает свои жизненные неурядицы. Он постоянно ссорится с супругой Шерил, а также неустанно попадает в глупые ситуации из-за своей полной десоциализированности. Он не признает общественные правила и нормы, поэтому находит ко всем проблемам крайне неожиданный подход. Герой то теряет ботинки в боулинге, то сражается за браслет для жены, то неудачно пытается подружиться с известной актрисой.

8.6
8.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Умерь свой энтузиазм»

Складка на штанах The Pants Tent
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2000
Тед и Мэри Ted and Mary
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2000
Гил порнушник Porno Gil
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2000
Браслет The Bracelet
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2000
Дизайнер интерьеров Interior Decorator
Сезон 1 Серия 5
12 ноября 2000
Провод The Wire
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2000
ЭЭМКО AAMCO
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2000
Любимая тётя Beloved Aunt
Сезон 1 Серия 8
3 декабря 2000
Позитивная дискриминация Affirmative Action
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2000
Группа The Group
Сезон 1 Серия 10
17 декабря 2000
