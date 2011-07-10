Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Умерь свой энтузиазм 8 сезон смотреть онлайн

Постер к 8-му сезону сериала Умерь свой энтузиазм
Киноафиша Сериалы Умерь свой энтузиазм Сезоны Сезон 8
Curb Your Enthusiasm 18+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 10 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»

В 8 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвид снова оказывается в смешной и драматичной ситуации. Решив в корне переосмыслить свои траты, он отказывается от услуг своего привычного адвоката и от доставки печенья. Также Ларри осмеливается на более серьезные перемены. Он пытается пересмотреть свои взгляды на свидания с женщинами, решить конфликт с новым коллегой, избавиться от детской травмы и выбрать уместный подарок. Но нестандартная логика, как всегда, подводит эксцентричного персонажа. Сам того не желая, он становится примером для жертв насилия, лишает пса запаса корма и совершает подвиг в самолете.

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 20 голосов
8.8 IMDb

Список серий 8-го сезона сериала «Умерь свой энтузиазм»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Развод The Divorce
Сезон 8 Серия 1
10 июля 2011
Приют The Safe House
Сезон 8 Серия 2
17 июля 2011
Палестинский куриный ресторан Palestinian Chicken
Сезон 8 Серия 3
24 июля 2011
Смайлик The Smiley Face
Сезон 8 Серия 4
31 июля 2011
Обет молчания Vow of Silence
Сезон 8 Серия 5
7 августа 2011
Герой The Hero
Сезон 8 Серия 6
14 августа 2011
Бисексуалка The Bi-Sexual
Сезон 8 Серия 7
21 августа 2011
Автомобильный перископ Car Periscope
Сезон 8 Серия 8
28 августа 2011
Мистер Софти Mister Softee
Сезон 8 Серия 9
4 сентября 2011
Ларри против Майкла Джей Фокса Larry vs. Michael J. Fox
Сезон 8 Серия 10
11 сентября 2011
График выхода всех сериалов
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Россияне переходят на цифровую коммуналку: уже в июне за воду будем платить по-новому
В РЖД наконец объяснили: можно ли купить билет на верхнюю полку, но сидеть на нижней
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше