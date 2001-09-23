Умерь свой энтузиазм 2 сезон смотреть онлайн

Curb Your Enthusiasm 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»

Во 2 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» чудаковатый сценарист Ларри Дэвид продолжает попадать в неприятности и отстаивать свои сомнительные принципы. В новом сезоне он полагает, что нашел новое жизненное призвание, но его мечты разбиваются вдребезги о скалы реальной жизни. Выясняется, что общаться с незнакомыми раздражающими людьми нужно не только в киноиндустрии. Тем временем Ларри успевает выяснять отношения с любимой женой и готовиться к выпуску своего нового телешоу. Но для этого он должен сперва завести дружбу с директором канала, а сделать это оказывается не так-то просто, учитывая характеры обоих.

8.6

8.6
Оцените 20 голосов
8.8 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Умерь свой энтузиазм»

Продавец Машин The Car Salesman
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 2001
Тор Thor
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 2001
Шалость или Гадость Trick or Treat
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2001
Инцидент с креветкой The Shrimp Incident
Сезон 2 Серия 4
14 октября 2001
Тонг The Thong
Сезон 2 Серия 5
21 октября 2001
Акупунктурист The Acupuncturist
Сезон 2 Серия 6
28 октября 2001
Куколка The Doll
Сезон 2 Серия 7
4 ноября 2001
Шак Shaq
Сезон 2 Серия 8
11 ноября 2001
Крещение The Baptism
Сезон 2 Серия 9
18 ноября 2001
Массаж The Massage
Сезон 2 Серия 10
25 ноября 2001
