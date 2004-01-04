Умерь свой энтузиазм 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Умерь свой энтузиазм
Curb Your Enthusiasm 18+
Оригинальное название Curb Your Enthusiasm
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 января 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»

В 4 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» Мэл Брунс ставит на Бродвее новый мюзикл о закулисье киноиндустрии под названием «Продюсеры». Полюбившийся зрителям сценарист-социопат Ларри Дэвид, конечно же, случайно оказывается в центре событий. На сей раз караоке-вечеринка в компании ближайших друзей приводит его к участию в очередном безумном проекте. Ему предлагают одну из главных ролей в премьерной постановке, хотя раньше он никогда не стоял на сцене. Но ради актерской карьеры Ларри должен побороть свой склочный характер, найти общий язык с коллегами по труппе, сменить загородный клуб и успешно пройти медосмотр.

8.6
8.8 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Умерь свой энтузиазм»

Предложение Мела Mel's Offer
Сезон 4 Серия 1
4 января 2004
Вечеринка по случаю дня рождения Бена Ben's Birthday Party
Сезон 4 Серия 2
11 января 2004
Свидание вслепую The Blind Date
Сезон 4 Серия 3
18 января 2004
Метеоролог The Weatherman
Сезон 4 Серия 4
25 января 2004
5 дерево The 5 Wood
Сезон 4 Серия 5
1 февраля 2004
Развезти всех и вся The Car Pool Lane
Сезон 4 Серия 6
8 февраля 2004
Суррогатство The Surrogate
Сезон 4 Серия 7
22 февраля 2004
Бродячий медведь Wandering Bear
Сезон 4 Серия 8
29 февраля 2004
Выжившие The Survivor
Сезон 4 Серия 9
7 марта 2004
Премьера Opening Night
Сезон 4 Серия 10
14 марта 2004
