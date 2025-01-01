Меню
Цитаты из сериала Умерь свой энтузиазм

Larry Хороший дом.
Susie Да, проходи. Я тебе покажу.
Larry Нет, все нормально.
Susie Нет, давай же.
Larry Нет, все нормально. Я все понял.
Susie Ты понял?
Larry Да, это дом. Он новый. Я понял. Он хороший.
Susie Ты понял? Ладно, знаешь что? Убирайся из моего дома, Ларри.
[повторяемая фраза]
Ларри Дэвид Неплохо. Неп-плохо, неп-плохо, неп-плохо.
Человек Ты еврей?
Ларри Дэвид Ты хочешь проверить мой п#ис?
Susie Greene Ты, очкастый ублюдок.
Шерил [Ларри обсуждает возможность стать хостом в ресторане] Я думала, ты не любишь общаться с людьми.
Ларри Дэвид Я не люблю говорить с... с людьми, которых Я ЗНАЮ, но с незнакомцами у меня нет проблем.
Повар ресторана [Ларри нанимает повара с синдромом Туретта] Гандон, говнюк, мудак, ублюдок!
[в ресторане внезапно воцарилась тишина]
Ларри Дэвид [Вспоминая, как видел, как старшеклассники поддерживают мальчика с раком] Может быть, когда-нибудь у меня будет шанс сделать что-то хорошее для кого-то вроде этого.
Ларри Дэвид [Громко] Сука! Мразь!
Джефф Грин Член! Член! Сперма! Бабушка! Член!
Майкл Йорк Бомж! Черт, какашка, пердеж... писька, piss, говно, бугор и яйца!
Менеджер ресторана Черт... ад... фигня... ссссссссс!
Шерил Ты, чертова сука!
Сюзи Грин [Думая, что Шерил кричит на нее] Иди на#$&, ты мразь из автомойки! У МЕНЯ БЫЛА ДЕНТАЛЬНАЯ ПОЧИНОЧКА!
Папа Шерил Минет, куннилингус, французский поцелуй! Лизание жопы.
Ричард Льюис Пиздюк, ебалка!
Папа Джеффа Грина Мальчишеский член, девичий член, Е-И-Е-И-О!
[Все в ресторане теперь смеются истерически]
Larry Он меня оскорбил. Он намекнул, что я вру насчет своего отчима!
Jeff Greene У тебя нет отчима.
Larry Я знаю, но мне не понравился этот намек!
[Шерил читает черновик своих обновлённых свадебных клятв для Ларри]
Шерил "Мы будем любить друг друга на протяжении всей этой жизни, а после смерти на протяжении всей вечности."
Ларри Ты хочешь сказать, что это... продолжается и после смерти?
Шерил Да, это и есть идея. У тебя с этим проблема?
Ларри Ну, я... я думал, что это заканчивается со смертью. Я не знал, что мы идём в вечность вместе. Разве не так сказано в... "пока смерть не разлучит нас", я думал...
Шерил У тебя есть проблема с вечностью?
Ларри Ну...
Шерил Мы наконец нашли друг друга, Ларри, и мы отмечаем это на протяжении всей вечности.
Ларри Наверное, у меня был другой план на вечность. Я думал... я думал, что снова буду одинок.
[Ларри только что узнал, что темп шоу намного быстрее, чем темп репетиции]
Ларри Дэвид Чепуха, это не тот темп. Убирайся отсюда.
Слепой Я думаю, что это так.
Ларри Дэвид Что?
Слепой В общем-то, да.
Ларри Дэвид Я не знаю, как человек может танцевать под такой темп. Для этого нужно быть "Флэшем", чтобы так танцевать.
Слепой Кто?
Ларри Дэвид О, забудь. Это персонаж комиксов в красном костюме. Парень в красном костюме!
Слепой Я даже не знаю, что такое красный.
Ларри Дэвид Хм. Сложно разговаривать со слепым, у тебя нет никаких ориентиров.
Марті Фанкхаузер Почему ты пишешь сидя?
Ларри Дэвид Много причин.
Марті Фанкхаузер А ты какаешь стоя?
Дональд Ты знаешь, кто ты? Ты - самоубийственный еврей.
Ларри Дэвид Слушай, я могу ненавидеть себя, но это не имеет отношения к тому, что я еврей.
Richard Лучше позвони мне позже, ладно? До заката.
Larry "До заката"? Ты что... ты что, Гэри Купер? "До заката"? Что собираешься делать?
Richard Это смешно. Знаешь, я пытаюсь не смеяться, но это смешно.
Larry Да, хорошо.
Richard Ты лучше позвони мне до заката.
Larry "До заката"? Это что, банда собирается меня забрать?
[У Ларри спустило колесо в городе, и он не знает, как его починить]
Ларри Дэвид [к проходящим мимо] Вы что-нибудь знаете о замене шины? Хотите помочь мне поменять шину? Нет? Мне нужна немного помощь. Мне нужна небольшая помощь. Я никогда не учился этому в классе, и мне нужна небольшая помощь. Ладно, я просто откровенно говорю 'помогите мне'. Кто-нибудь хочет помочь полусумасшедшему человеку поменять шину? 25, 30 долларов. 30 долларов, чтобы поменять эту шину. 35 долларов, чтобы поменять эту шину прямо сейчас.
[Люди игнорируют его]
Ларри Дэвид Я дам вам 10 долларов за verbal ответ. 10 долларов. Кто-нибудь хочет заработать 10 долларов и ответить вербально? Нет?
Бен Стиллер В первый раз, когда мы встретились, ты даже не пожал мне руку...
Ларри Дэвид Ты чихнул... у тебя была сопля на руке!
Бен Стиллер Это был сухой чих, Ларри!
Ларри Дэвид Я не могу допускать, что сухой, я должен считать, что мокрый!
Джефф Грин Все женщины на HBO не хотят с тобой работать.
Ларри Дэвид О, да брось, это абсурд.
Джефф Грин Они думают, что ты мизогинист.
Ларри Дэвид Почему? Потому что я назвал парня су*ой? И что с этого!
Джефф Грин Потому что ты назвал парня су*ой.
Ларри Дэвид Ну и что, я постоянно называю мужчин му*ами, мужчины хотят со мной работать.
Джефф Грин Ну, су*а - это хуже.
Ларри Дэвид Су*а не хуже. Му*ы и су*ы, они равны. Му*ы, су*ы, давай. Они уравновешивают друг друга.
Джефф Грин Нет, су*а хуже. Су*а гораздо тяжелее.
Ларри Дэвид Почему? Почему су*а тяжелее?
Джефф Грин Я никогда не задавался вопросом, просто так есть.
Ларри Дэвид Это сексистски, на мой взгляд! Давай.
Susie Greene [показывает Ларри сверкающую рубашку, которую она сделала] Ну как, симпатично? Я имею в виду, сколько здесь веселья? Эй? Классно, да?
Larry Знаешь, неплохо.
Susie Greene Да.
Larry Не совсем в моем вкусе, но... знаешь, эээ, неплохо.
Susie Greene Ладно, знаешь что? Иди к черту... и твой чай тоже.
[во время ссоры с бизнес-партнёром по имени Хью]
Ларри Дэвид Чёрт с ним, с Хью. Чёрт с Хуууугом.
[Уклонение от судейской присяги]
Ларри Э... ну, ваша честь, я считаю, будет трудно оставаться беспристрастным, учитывая, что подсудимый — чернокожий.
[Ларри замечает фотографию на столе у своего раввина]
Larry Это ты?
Rabbi Это... это Эдди Соломон. Мой шурин. Он, эмм... он умер 11 сентября.
Larry О боже. Мне так жаль.
Rabbi Да. Ужасно.
Larry Он был в здании?
Rabbi Нет, нет. Он, он был... на 57-й улице. Его сбил курьер на велосипеде.
Larry На север?
Rabbi Да, да. Курьер. Сбил его.
Larry [Долгая пауза] Как жаль.
Ричард Как ты мог не помочь слепому?
Ларри Как ты можешь сказать "слепой" в присутствии слепого?
Слепой Пожалуйста, не...
Ларри Ты назвал его слепым прямо перед ним.
Ричард Нет, я не так это сказал, я не имел в виду ничего плохого, нет, я просто...
Слепой О, нет, нет, нет...
Ричард Я имел в виду незрячий. Я не хотел... Я уважаю слепых так же, как и всех, я...
Слепой О, конечно, это не проблема, поверь мне.
Ричард Нет, я не хотел сказать это в уничижительном смысле. У меня свои проблемы, правда...
Слепой Нет-нет!
Ричард ...и я восстанавливаюсь от алкоголизма, у меня проблемы с близостью, так что...
Слепой Правда?
Ларри Бедняга. Ужасные проблемы с близостью.
Слепой Оооооо.
Ричард У меня действительно есть проблемы! У меня было...
Ларри Не могу приблизиться к женщине, это ужасно!
Ричард Это правда! Я просто говорю, мы все в одной...
Слепой Да, точно.
Ларри Мы все одинаковые. Он не видит, а у тебя проблемы с близостью. У вас много общего, да?
Ларри Ты не работаешь. Ты безработный.
Шерил Любить тебя — это моя работа, Ларри.
Richard Lewis Не можем ли мы пообедать или что-то в этом роде и обсудить это?
Larry Не могу.
Richard Lewis Почему нет?
Larry Меня выставили на аукцион для какого-то благотворительного мероприятия.
Richard Lewis Что это, "Корни"?
[после ужасной вечеринки]
Larry Какой уровень злости здесь? С чем мне имеет дело?
Cheryl Ну, я бы сказал, что это хотя бы 8.7.
Larry 8.7? Это не так уж и плохо. Я думал, будет как минимум 9.
Cheryl Это было 9. Потом ты разбил ту лампу, и эта сумасшедшая женщина закричала на тебя, и это дало тебе немного счетных очков.
Larry Счетные очки. Это великолепно, я обожаю счетные очки. Но как мне получить 7? Я знаю, что 6 — это исключено, но есть ли способ получить 7?
Larry David Я сижу и писаю.
Jeff Greene Ты сидя писаешь?
Larry David Да! Ты никогда не пробовал?
Jeff Greene Нет!
Larry David Так удобнее. Когда ты ночью встаёшь, не надо включать свет и будить себя, ты еще и можешь почитать.
Jeff Greene Что ты читаешь?
Larry David Я читаю много всего.
Jeff Greene Что именно?
Larry David Если я писаю двадцать раз за день, я могу прочитать целый New York Times, черт возьми!
Jeff Greene Двадцать раз?
Larry David Да! Слушай, пока ты писай на свой ботинок, я учусь чему-то!
Jeff Greene Откуда ты знаешь, что я пишу на свой ботинок, пока ты чему-то учишься?
Cheryl Ладно, знаешь что? Моя подруга Джули только что говорила, что клуб Беверли-Парк, возможно, принимает новых членов.
Susie Greene А, э...
Larry Это... красиво.
Cheryl Я думаю, они принимают новых членов, и это прекрасный загородный клуб...
Susie Greene Слушай, я не хочу тебя обидеть, но там всего три х#р# в клубе, окей? Это не для нас. Это WASP, WASP, республиканский город...
Cheryl Ладно, знаешь что? Я всё время с вами вписываюсь, на ваши мероприятия хожу уже годы, так что...
Larry Как я вообще пройду интервью?
Susie Greene [указывая на Ларри] Этот здесь будет выделяться, как больной х#р# заказывающий, этот еврейчик тут.
Larry Ох, я еврейчик больше, чем *ты*?
Susie Greene Эй, иди ты к чёрту, Ларри, ладно? Я не ввела нас в эту ситуацию!
Larry Я гораздо более джентильна, чем ты!
Wanda Почему ты уволил черного человека?
Larry Я уволил черного... потому что... он тот, кто наладил всю эту систему здесь, и она не работает! И он здесь как... каждую неделю, я даю ему чеки, у нас пять пультов, я не могу его включить... но я знаю, ты знаешь, *черный* человек *никогда* не может сделать ничего *неправильного*, по крайней мере, чтобы его уволили с работы! Черные люди *всегда* делают все правильно!
Wanda [Подходит к телевизору, нажимает кнопку, исправляет] Ты должна включить чертов спутник, чтобы телевизор заработал! Видишь маленький зеленый свет? Просто нужно его включить! Или ты можешь уволить черного. Что бы тебе ни подходило.
Larry David Каждый раз, когда я иду в туалет, мне приходится сначала поговорить с ней, а потом еще раз после. Знаешь, это слишком много.
Richard Lewis Она желает тебе только лучшего. Кстати, она сказала мне, что ты ходишь в туалет раз десять-четырнадцать раз в день. Ты испражняешься, ты пис#ш... Ты в порядке? Она была озабочена.
Larry David Вот о чем я и говорю. Это не ее дело! Как часто я хожу в туалет, что я там делаю, как долго я там сижу, рассказывая тебе о своих туалетных привычках! Это не хорошо, ладно? Это слишком!
Richard Lewis Но кто-то будет сидеть там. Что, ты бы предпочел, чтобы там сидел клановец?
Larry David Нет, я бы предпочел постороннего, честно говоря! Постороннего, которому я не обязан отчитываться.
Richard Lewis Она заботится о тебе.
Larry David О, она заботится обо мне?
Richard Lewis Да.
Larry David Слушай, это не ее дело...
Richard Lewis Она беспокоится о твоем пищеварении, и я тоже!
Larry David Мне не нужно ее беспокойство о пищеварении! Я много пью воды, вот и все. Я много пью воды. Большая разница.
Richard Lewis Много воды? Ты пьешь больше, чем дельфин. Никто не пис#ит так часто, не выпивая тысяч галлонов в неделю.
Larry David Ладно, давай остановимся на этом. Мои туалетные привычки тебя не касаются, понял?
Richard Lewis Тогда я не буду заботиться о твоем здоровье. Отлично.
Larry David Тебе не нужно волноваться об этом - со мной все в порядке! У меня прекрасный кишечник! Хочешь сфотографировать мой кишечник?
Richard Lewis У меня есть кассета с моим!
Larry David Хорошо, хорошо, ты можешь поставить мой кишечник рядом с твоим! Посмотрим, у кого более чистый и здоровый кишечник!
Richard Lewis Я устрою соревнование кишечников с тобой в любое время, когда хочешь!
Larry David В любое время, когда хочешь устроить соревнование кишечников, приятель!
Richard Lewis Ты х#и#шь и пис#ишь почти семьдесят раз в неделю!
Larry David Давай, убирайся! Это смешно!
Richard Lewis Она рядом с тобой, она...
Larry David Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНА СЛЕДИЛА ЗА МОИМИ ТУАЛЕТНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ, ОКЕЙ?
Richard Lewis Я имею в виду, что ты ешь? Много злаков и фруктов и орехов? Ты как еврейская белка.
Larry David Это называется швейцарский многофункциональный нож. Знаешь, что такое Швейцария?
Tara Michaelson Нет, а что это?
Larry David Швейцария — это место, где не любят драться, поэтому они заставляют других драться за себя, пока сами катаются на лыжах и едят шоколад.
[Ларри следует указаниям, которые сказали ему повернуть, когда он увидит коровник.]
Larry Это был коровник? Это был коровник? Мне кажется, он слишком маленький, чтобы быть коровником, он больше похож на конюшню. Там была корова, это что значит... что? Что это мог быть коровник? В коровниках нет коров. Коровы на ферме. На фермах всегда есть коровники? На фермах есть конюшни, верно, но не обязательно коровники? Я не думаю, что это был коровник.
[долгая пауза]
Larry Мне кажется, мы не туда свернули.
Ларри Дэвид Я не одержим жопами.
Ванда Ладно, жопа. А что это за дерьмо по всему твоему рубашке? Ты что, искал жопу?
Larry [Ларри по телефону заказывает видеопленку "Девчонки на взводе", используя смешной голос в стиле Арта Ферна] Да, я... Я думал заказать эту запись, видеозапись... про девушек из колледжа и... их дикие... дикие выходки. Они, как бы, сходят с ума или что-то в этом роде? Кто-то мне сказал... про то, как они сходят с ума.
Colby [за ужином с выжившими] Итак, вот мы и в регионе Австралии, где из десяти самых ядовитых змей мира девять из них обитают в этом районе. Это было ужасно. Если ты встретишь тайпан на тропе, укусишься — умрешь через тридцать минут.
Solly Ой, я тебе скажу, это очень интересная история, дай скажу. Я был в концлагере! Ты и минуты не мучился в своей жизни по сравнению с тем, что я пережил!
Colby Слушай, я говорю — мы провели 42 дня, пытаясь выжить, и у нас было очень мало рациона, никаких перекусов...
Solly Перекусы? Что ты имеешь в виду под "перекусами"? Мы иногда не ели целую неделю! Целый месяц! Мы ничего не ели!...
Colby Я даже не мог заниматься физкультурой, когда был там. Там точно не было спортзала.
Solly Что *такое*?
Colby Я имею в виду, я износил свои кроссовки, и вот через миг натянул шлепанцы!
Solly Шлепанцы!
Colby Мы спали на земле, на грязи, понимаешь? Днём 118 градусов, ночью 98 при влажности 98 процентов!
Solly Минус 45 градусов!
Colby У вас хоть туалет был?
Solly Туалет? Нас двенадцать человек одновременно шли и срали...!
Colby Ну, я уверен, что у вас была туалетная бумага.
Solly У нас была газета!
Colby У нас были комары.
Solly Комар? Ты видишь этот стеклянный глаз? Эй? Эй?
Colby Ты вообще видел шоу?
Solly Ты когда-нибудь видел *наше* шоу? Оно называлось Холокост!
Larry [Дом Ларри облили краской хулиганы, которых он обидел, и он сообщает об этом полиции] Они не заслуживают конфет, а я не заслуживаю этого: "Лысый У#@#$"? Это преступление на почве ненависти!
Медсестра У меня хорошие новости, господа. Оба ваших группы крови совместимы с мистером Льюисом для пересадки почки.
Джефф Грин Спокойной ночи, медсестра...
Медсестра Спокойной ночи.
Джефф Грин Это просто выражение.
Медсестра Я никогда не слышала об этом.
Джефф Грин Это старая мудрость.
Медсестра Это мило.
Джефф Грин Да.
Медсестра Я знаю, что так.
Джефф Грин Правда?
Медсестра А *вы*?
Джефф Грин Да.
Медсестра Тогда молодец.
Джефф Грин Это мне на пользу.
Медсестра О, вы так считаете?
Джефф Грин Я в этом уверен.
Медсестра Я рада.
Джефф Грин Я тоже.
Медсестра Это нас двоих радует.
Джефф Грин Так вы говорите.
Медсестра Так я и сказал.
[Ларри понял, что пошутил неудачно о заднице Ванды]
Ларри Дэвид Ну, Ванда...
Ванда О, ты знаешь, кто я, отлично. Я думала, мне придётся развернуться и показать тебе свою большую задницу.
Ларри Дэвид Ну, ты совсем неправильно это поняла...
Ванда Как я должна это интерпретировать? Ты крикнул 'Эй, Большая Задница, Ванда'.
Ларри Дэвид Я не говорил 'большая задница', я просто поздоровался.
Ванда Это как ты говоришь 'привет'?
Ларри Дэвид Э-э, ну...
Ванда 'Эй, большая задница' или 'Эй, задница' или 'Эй, я знаю твою задницу'. Что это такое? Так не приветствуют.
Ларри Дэвид Наверное, нет.
Сюзи Грин [Ларри крадет голову куклы из коллекции дочери Джеффа] Ты, толстый ублюдок! И лысый кусок г#на! Где, блин, голова?
Larry David [президенту ABC] Вот вопрос для "Кто хочет стать миллионером" - какого ##$%^@ во главе ABC?
Krazee-Eyez Killa Ванда ничего не узнает! Это между... ты мой, братан, верно? Это между мной и тобой!
Larry Да, я твой брат.
Leon Залезь ему в жопу, Ларри!
Larry Слышишь птиц? Иногда мне нравится притворяться глухим и представлять, каково это — не слышать их. Ничего плохого в этом нет.
Larry David [смотрит Girls Gone Wild] Знаешь, что сделает женщина, если я когда-либо попрошу её поднять блузку?
Jeff Greene Почему ты должен это анализировать? Мы просто не можем это посмотреть?
Larry David Она бы мне на***ла! Если бы я когда-либо попросил женщину поднять блузку, она бы мне в нос дала и на***ла бы на меня!
Jeff Greene Мы ждали этого долго, а ты только и делаешь, что болтаешь. Замолчи, давай!
[Ларри под кайфом, смотрит в зеркало в ванной]
Отражение Ларри На что ты смотришь? Ты что-то видишь? А?
Ларри Ч-Что я сделал?
Отражение Ларри Что ты сделал? Ты знаешь, что ты сделал! Ты ничего не сделал!
Ларри Если ты хочешь, чтобы я что-то сделал, просто скажи мне!
Отражение Ларри Тебе нужно изменить рацион, я тебе об этом говорил. Я не хочу красное мясо, а ты ешь красное мясо. Мне это не нравится!
Ларри Я стараюсь изо всех сил.
Отражение Ларри Сходи к врачу. Сделай проверку. Колоноскопия, ты боишься колоноскопии? Что с тобой не так?
Ларри Мне жаль.
Отражение Ларри Все проходят это! Сделай колоноскопию!
Ларри Я на самом деле собираюсь это сделать.
Отражение Ларри У тебя скоро день рождения свекра. Ты купишь открытку?
Ларри [кивает] Ладно.
Отражение Ларри Ты не купишь открытку! Ты вообще ничего не сделаешь!
Ларри Я постараюсь сделать лучше. Обещаю.
Отражение Ларри ТВ! ТВ! ТВ! Вот что тебе нравится! Прочитай, чёрт возьми, книгу!
Ларри Окей, да, ты прав! Ты все знаешь!
Отражение Ларри С кем ты, чёрт возьми, разговариваешь?
[повторяемая фраза]
Ларри Дэвид Эй, позволь я тебя о чем-то спрошу.
[повторяемая реплика]
Сьюзи Грин Убирайся к чёрту из моего дома, Ларри!
[переносит смысл]
Cheryl Зачем ты это делаешь?
Larry David [Шерил, пока они сидят и ждут звонка от Дэнсонов] Они хотя бы могут нам наплести. Знаешь, позвонить и наврать! Нам не хочется сидеть здесь, как лохи. Ложь — это жест, это вежливость, это немного уважения. Это очень неуважительно.
Larry David Вся уверенность в кешью и изюме нарушена!
Тор Рестлер У меня трое детей, которые там, напуганные до смерти, потому что какой-то лысый у***к стреляет в них!
Ларри Нет, сэр, мы, мы... мы играли в ковбоев и индейцев...
Тор Рестлер Эй, ты слышал про Колумбайн? Именно такие идиоты, как ты, доводят это общество до безумия и насилия!
Ларри Нет, я не насильственный...
Тор Рестлер Заткнись! Ты знаешь, на что ты сейчас смотришь? Ты смотришь на 245 фунтов перекрученной стали и привлекательности, которая заставляет тебя вытаскивать свою тощую задницу на тротуар. Я так *шлепну* тебя, что ты испачкаешь свои лысые штаны. Слышишь? Никогда... никогда... *никогда* больше не указывай пальцем на моих детей, потому что если ты это сделаешь, я оторву его и засуну тебе прямиком в твой сфинктер.
Леон Блэк Барак Обама! Я президент того, чтобы трах#ть тебя!
Larry David Я иногда говорю глупости черным.
Cheryl На самом деле, в эти выходные пройдет большой благотворительный вечер NRDC, над которым мы работали месяцами, Алэнис Мориссет будет там...
Wanda Почему бы нам просто не позвонить террористам и не попросить их выбрать выходные, которые тебе больше подойдут?
Джефф Грин [Джефф таскает собаку Сюзи, немецкую овчарку] Мальчик, похоже, ты действительно любишь Оскара.
Ларри Дэвид Не каждый день получается пофлиртовать с чем-то немецким, это не так часто происходит.
Larry David [размышляя, стоит ли отдать одну из своих почек Ричарду Льюису] Ну, надо выбирать более здоровых друзей...
Ларри Дэвид Что ты там делаешь?
Мужчина Немного сантехники.
Ларри Дэвид Немного сантехники! Надо заняться сантехникой! Исследовать глубины! Глубины ада!
Krazee-Eyez Killa Ты думаешь, ты можешь перейти мне дорогу и залезть ко мне в дела? Открываешь свой е##ный рот и треплешь языком. Не связывайся со мной, парень, иначе ты уронишь всё. Я сломаю тебе шею с треском и хрустом. Если ты что-то скажешь, ты будешь умолять меня о смерти, потому что я заставлю тебя всосать мой член, а потом я кончу тебе в глаз. Я раздавлю твой мир, словно меня зовут Годзилла. Я приду за тобой, ублюдок, я твой Krazee-Eyez Killa.
Jeff Greene [ссылаясь на Ларри] Он жертва обстоятельств.
Larry David [повторяемая фраза после молчливого противостояния с кем-то, кто вызывает у него подозрения] Ладно.
Ларри [Ларри и Шерил ведут непринужденный разговор во время долгой, скучной поездки на машине] Ты когда-нибудь пробовал свежий виноград? А? Я пробовал... Я пробовал свежие *яблоки*. Никогда не пробовал свежий *виноград*. Никогда... не пробовал свежую *вишню*. Никогда не видел свежую *грушу*. Никогда не видел грушу вне фруктового магазина.
Richard Lewis [после того, как Ларри просит вернуть его стиль медитации] Нет, ты не можешь быть восточным индейцем.
Larry David Ни один испанец не понял, что пиньята - это чёртова игра?
Cheryl Привет, Блуждающий Медведь.
Wandering Bear Здравствуйте. Как... твоя вагина?
Cheryl С ней... становится лучше.
Wandering Bear Хорошо!
[в женском туалете, который Ларри пришлось использовать, он кладет свою бутылку с водой в штаны вместо мусорки, чтобы не быть узнанным.]
дочь продюсера [входит] Привет, дядя. Спасибо, что починил мою куклу.
[обнимает его]
Ларри Дэвид Не переживай, дорогая.
дочь продюсера [смотрит на него, напуганная, и выбегает] Мамочка, мамочка. Старик в туалете, и у него что-то твердое в штанах.
Hugh Mellon Ларри!
Larry Хью!
Hugh Mellon Скажи, что ты развлекаешься!
Larry Нет!
Hugh Mellon Рад, что ты пришёл.
Wanda Я никогда не думала, что скажу это, но Ларри прав
Larry David [смотрит Girls Gone Wild] Что значит — ты не собираешься ставить на паузу?
Jeff Greene Я не ставлю на паузу, не люблю это.
Larry David Ну, это невежливо, я всё пропущу.
Jeff Greene Я перемотаю, когда ты вернёшься.
Larry David Да, но я же увижу, когда ты перематываешь, и это всё выдаст!
Jeff Greene Там нет сюжета! Что выдаст? Там только грудь! Вот и всё!
[Ларри получает цветы от врача, которому он обещал отдать 5000 долларов]
Cheryl Это от твоей любовницы и ты просто мне не сказал?
Larry Хотел бы я.
[Он оставляет чаевые цветочнику]
Cheryl Ты ему дал чаевые в пять тысяч долларов?
[Ларри только что обидел раввина]
Nat David Он не знает, что делает.
Cheryl's Mom Он действительно не знает.
Cheryl Нет, он...
Larry Что говорят в Библии? "Он не знает... о чем он... "
Rabbi Не пытайтесь, не пытайтесь цитировать Библию.
Larry "... он не говорит?... "
Rabbi Просто, просто не пытайтесь...
Larry "... раздвоенный язык?... Он не знает, о чем он... откуда он говорит?... "
Cheryl's Mom Хорошо!
Nat David Ларри... если бы ты мог помолчать.
Larry Ладно, поехали!
Rabbi Что? "Поехали"? Что ты сказал?
Larry Что?
Rabbi Ты знал, что мой шурин умер 11 сентября! Как ты смеешь говорить такое!
Larry При всем уважении, разве это не было просто совпадением?
Rabbi О, что за...
Larry Ладно, неудачный выбор слов...
Rabbi Какого чёрта...
Larry Ладно, это уже давно в прошлом...
Rabbi Знаешь, я не хочу это делать. Забудь. Забудь.
Larry О, я не знал, я не знал, что если ты, если ты умер бы в верхнем Манхэттене 11 сентября, то это было бы частью, э... трагедии.
[Ларри и Шерил - и их родители - разговаривают с раввином о renouvelir leurs vœux]
Раввин Хорошо, тогда я, эээ... сделаю благословение, эээ, последнее благословение, немного на иврите, а затем я положу стакан на пол, и мы наступим на него, и на этом всё.
Папа Шерил Это когда все кричат "мацо-тоф"?
Раввин Нет-нет, это "мазлтов". Это значит удачи.
Папа Шерил Можем сказать "йиппи!" или что-то в этом роде?
Мама Шерил Или "удачи" или что-то другое?
Папа Шерил "Аллилуйя" было бы неплохо.
Ричард Ты смотришь на грудь моей девушки!
Ларри Во-первых, Ричард, это не грудь. Это не грудь, это просто большие химические шары, ладно?
Эрвин Швиммер [голос на автоответчике Ларри] Ларри Дэвид, это Эрвин Швиммер. Ты, с#укин сын, е#а#й! Кто ты, нафиг, такой, лысый ублюдок?
Larry Мы добавим батат в меню... потому что батат больше нигде не найти, ты это заметила?
Cheryl О, все это заметили.
Larry David Ты когда-нибудь играл в телефончик? Ты даже не знаешь, как играть в телефончик, правда?
Cheryl Я *знаю*, как играть в телефончик.
Larry David О, знаешь?
Cheryl Да, но я обычно играю в версию "Г". Обычно это что-то вроде: "Сюзи живёт за переулком."
Larry David Ребёнок не сказал "Сюзи живёт за переулком", он сказал "Я любл# с#и!"
[при узнавании, что его биологические родители - христиане]
[в ужасе]
Ларри Дэвид О, Господи. Я - нееврей.
Сьюзи Грин [о Джеффе] Он *нарушает* меня, Ларри! Он оскверняет меня!
Krazee-Eyez Killa У тебя нет никакой этики, мудак!
Richard Lewis Я всё испортил! Ты не знаешь, как пользоваться сраным мобильником!
Larry Это был отстойный мобильник!
Richard Lewis Да даже чёртова богомолка смогла бы пользоваться этим сраным телефоном!
Сьюзи Грин [Повторяемая фраза] Какого чёрта, Ларри?
Richard Lewis Я везучий человек. Я везучий, что вы двое пришли мне на помощь. Спасибо.
Larry David Вот, выбирай, две почки. Хотя, ты знаешь, я, эээ, на порядок старше его. Я не хочу углубляться в эту тему, но, ты знаешь, разница есть, когда ты моложе, очевидно.
Richard Lewis Э, почка есть почка, есть почка.
Larry David Ахах, я не так уж в этом уверен. Знаешь, неважно. Его почки больше. Это крупная, тяжёлая почка, которая может выдержать большой груз, я думаю. Ты мог бы снова начать пить, если бы захотел с этой штукой!
Richard Lewis Это, ээм, немного задело мои чувства. 11 лет трезвости? Спасибо.
Kim Час. Зашёл-вышёл. Готово. Сиськи. Гений.
Ларри Дэвид Эй, позволь мне задать тебе вопрос.
Девочка [девочка обнимает Ларри за то, что он починил её куклу, а Ларри только что засунул бутылку воды себе в штаны] Мамочка, мамочка! Лысый мужик в туалете, а у него что-то твёрдое в штанах!
