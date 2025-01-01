Larry David Каждый раз, когда я иду в туалет, мне приходится сначала поговорить с ней, а потом еще раз после. Знаешь, это слишком много.

Richard Lewis Она желает тебе только лучшего. Кстати, она сказала мне, что ты ходишь в туалет раз десять-четырнадцать раз в день. Ты испражняешься, ты пис#ш... Ты в порядке? Она была озабочена.

Larry David Вот о чем я и говорю. Это не ее дело! Как часто я хожу в туалет, что я там делаю, как долго я там сижу, рассказывая тебе о своих туалетных привычках! Это не хорошо, ладно? Это слишком!

Richard Lewis Но кто-то будет сидеть там. Что, ты бы предпочел, чтобы там сидел клановец?

Larry David Нет, я бы предпочел постороннего, честно говоря! Постороннего, которому я не обязан отчитываться.

Richard Lewis Она заботится о тебе.

Larry David О, она заботится обо мне?

Richard Lewis Да.

Larry David Слушай, это не ее дело...

Richard Lewis Она беспокоится о твоем пищеварении, и я тоже!

Larry David Мне не нужно ее беспокойство о пищеварении! Я много пью воды, вот и все. Я много пью воды. Большая разница.

Richard Lewis Много воды? Ты пьешь больше, чем дельфин. Никто не пис#ит так часто, не выпивая тысяч галлонов в неделю.

Larry David Ладно, давай остановимся на этом. Мои туалетные привычки тебя не касаются, понял?

Richard Lewis Тогда я не буду заботиться о твоем здоровье. Отлично.

Larry David Тебе не нужно волноваться об этом - со мной все в порядке! У меня прекрасный кишечник! Хочешь сфотографировать мой кишечник?

Richard Lewis У меня есть кассета с моим!

Larry David Хорошо, хорошо, ты можешь поставить мой кишечник рядом с твоим! Посмотрим, у кого более чистый и здоровый кишечник!

Richard Lewis Я устрою соревнование кишечников с тобой в любое время, когда хочешь!

Larry David В любое время, когда хочешь устроить соревнование кишечников, приятель!

Richard Lewis Ты х#и#шь и пис#ишь почти семьдесят раз в неделю!

Larry David Давай, убирайся! Это смешно!

Richard Lewis Она рядом с тобой, она...

Larry David Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНА СЛЕДИЛА ЗА МОИМИ ТУАЛЕТНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ, ОКЕЙ?