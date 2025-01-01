Colby
[за ужином с выжившими] Итак, вот мы и в регионе Австралии, где из десяти самых ядовитых змей мира девять из них обитают в этом районе. Это было ужасно. Если ты встретишь тайпан на тропе, укусишься — умрешь через тридцать минут.
Solly
Ой, я тебе скажу, это очень интересная история, дай скажу. Я был в концлагере! Ты и минуты не мучился в своей жизни по сравнению с тем, что я пережил!
Colby
Слушай, я говорю — мы провели 42 дня, пытаясь выжить, и у нас было очень мало рациона, никаких перекусов...
Solly
Перекусы? Что ты имеешь в виду под "перекусами"? Мы иногда не ели целую неделю! Целый месяц! Мы ничего не ели!...
Colby
Я даже не мог заниматься физкультурой, когда был там. Там точно не было спортзала.
Solly
Что *такое*?
Colby
Я имею в виду, я износил свои кроссовки, и вот через миг натянул шлепанцы!
Solly
Шлепанцы!
Colby
Мы спали на земле, на грязи, понимаешь? Днём 118 градусов, ночью 98 при влажности 98 процентов!
Solly
Минус 45 градусов!
Colby
У вас хоть туалет был?
Solly
Туалет? Нас двенадцать человек одновременно шли и срали...!
Colby
Ну, я уверен, что у вас была туалетная бумага.
Solly
У нас была газета!
Colby
У нас были комары.
Solly
Комар? Ты видишь этот стеклянный глаз? Эй? Эй?
Colby
Ты вообще видел шоу?
Solly
Ты когда-нибудь видел *наше* шоу? Оно называлось Холокост!