Умерь свой энтузиазм 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Умерь свой энтузиазм
Curb Your Enthusiasm 18+
Премьера сезона 15 сентября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»

В 3 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» продолжаются приключения ворчуна-сценариста Ларри Дэвида. На этот раз он решает вложить деньги в новый рискованный бизнес. Вместе с приятелем Джеффом они планируют открыть дорогой ресторан для голливудских знаменитостей. Однако ситуация, конечно же, выходит из-под контроля «бизнесменов»: шеф-повар оказывается не тем, за кого себя выдает, известный ресторанный критик обижается на холодный прием, а инвесторы устраивают провальную вечеринку. Чтобы сохранить ресторан, Ларри придется побороть свой непростой характер и разобраться с неприятностями.

8.6
8.8 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Умерь свой энтузиазм»

Рубашка Чета Chet's Shirt
Сезон 3 Серия 1
15 сентября 2002
Пирожное с бенадрилом The Benadryl Brownie
Сезон 3 Серия 2
22 сентября 2002
Газировка и соль Club Soda and Salt
Сезон 3 Серия 3
29 сентября 2002
Няня из ада The Nanny from Hell
Сезон 3 Серия 4
6 октября 2002
Террористический акт The Terrorist Attack
Сезон 3 Серия 5
13 октября 2002
Специальная секция The Special Section
Сезон 3 Серия 6
20 октября 2002
Ищейка трупов The Corpse-Sniffing Dog
Сезон 3 Серия 7
27 октября 2002
Киллер Бешеный Глаз Krazee-Eyez Killa
Сезон 3 Серия 8
3 ноября 2002
Мария, Иосиф и Ларри Mary, Joseph and Larry
Сезон 3 Серия 9
10 ноября 2002
Открытие The Grand Opening
Сезон 3 Серия 10
17 ноября 2002
