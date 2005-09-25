Умерь свой энтузиазм 5 сезон смотреть онлайн

Curb Your Enthusiasm 18+
Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 25 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»

В 5 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» эксцентричный сценарист и продюсер Ларри Дэвид сталкивается с очередными профессиональными и жизненными трудностями. Но масштабы неприятностей растут: в этот раз герою придется познать самого себя и разобраться в истоках своего биологического древа. Кроме того, одному из его ближайших друзей потребуется серьезная операция, с которой Ларри может помочь. Вот только решится ли он на такой важный гуманистический шаг? Тем временем не обходится и без привычных смешных нелепостей. Ситуацию осложняют японский летчик, пес-расист и домработница без бюстгальтера.

8.6
8.8 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Умерь свой энтузиазм»

Сэндвич «Ларри Дэвид» The Larry David Sandwich
Сезон 5 Серия 1
25 сентября 2005
Бабочка The Bowtie
Сезон 5 Серия 2
2 октября 2005
Гвоздь Христа The Christ Nail
Сезон 5 Серия 3
9 октября 2005
Камикадзе Бинго Kamikaze Bingo
Сезон 5 Серия 4
16 октября 2005
Льюису нужна почка Lewis Needs a Kidney
Сезон 5 Серия 5
30 октября 2005
Путаница с пиджаками The Smoking Jacket
Сезон 5 Серия 6
6 ноября 2005
Седер The Seder
Сезон 5 Серия 7
13 ноября 2005
Подъёмник The Ski Lift
Сезон 5 Серия 8
20 ноября 2005
Корейский букмекер The Korean Bookie
Сезон 5 Серия 9
27 ноября 2005
Конец The End
Сезон 5 Серия 10
4 декабря 2005
