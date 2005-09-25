В 5 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» эксцентричный сценарист и продюсер Ларри Дэвид сталкивается с очередными профессиональными и жизненными трудностями. Но масштабы неприятностей растут: в этот раз герою придется познать самого себя и разобраться в истоках своего биологического древа. Кроме того, одному из его ближайших друзей потребуется серьезная операция, с которой Ларри может помочь. Вот только решится ли он на такой важный гуманистический шаг? Тем временем не обходится и без привычных смешных нелепостей. Ситуацию осложняют японский летчик, пес-расист и домработница без бюстгальтера.