Убийства в одном здании
Новости
Новости о сериале «Убийства в одном здании»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Убийства в одном здании»
Вся информация о сериале
Сериал «Убийства в одном здании» продлен на пятый сезон
Уровень шоу не только не падает, но повышается от сезона к сезону.
Написать
5 сентября 2024 15:05
Новые звезды присоединяются к расследованию в трейлере четвертого сезона «Убийств в одном здании»
Свежие серии начнут выходит 27 августа.
Написать
14 августа 2024 17:17
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
Трио из «Арконии» отправляются в Голливуд в трейлере четвертого сезона «Убийств в одном здании»
Зрителей ждет новая порция загадок и шуток.
Написать
15 мая 2024 11:19
Сериал «Убийства в одном здании» продлен на четвертый сезон
Этот комедийный детектив по-прежнему является самым популярным проектом Hulu.
Написать
4 октября 2023 15:13
Волшебница, принцесса или детектив: 5 лучших ролей Селены Гомес
Как Селена Гомес стала любимицей канала Disney и завоевала сердца всех любителей тру крайм подкастов.
Написать
10 августа 2023 10:48
Тест: Как хорошо вы помните сюжет первых двух сезонов «Убийств в одном здании»
Выясняем, насколько хорошо вы помните детали первых двух сезонов сериала.
Написать
9 августа 2023 13:19
Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании»
В новую историю отлично вписались звездные новички в лице Мэрил Стрип и Пола Радда.
Написать
28 июля 2023 15:32
«Барби», «Кокаиновый медведь» и другие: объявлены победители премии «Золотой трейлер»
Одним из победителей конкурса 2023 года стал ролик от российского телеканала ТНТ 4.
Написать
30 июня 2023 16:52
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»
На этой неделе стриминги предлагают устроить спиритический сеанс, заняться творчеством, записать детективный подкаст и просто прибавить скорости.
Написать
9 июня 2023 15:00
Стало известно, когда выйдут второй сезон «И просто так» и третий сезон «Убийств в одном здании»
Оба сериала стартуют летом.
18 мая 2023 14:50
Оба сериала стартуют летом.
Написать
18 мая 2023 14:50
Мэрил Стрип сыграет в третьем сезоне «Убийств одном здании»
Селена Гомес, Стив Мартин, Мартин Шорт и Пол Радд также в касте.
Написать
18 января 2023 11:12
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022
По количеству номинаций лидирует «Банши Инишерина» и «Всё везде и сразу».
Написать
13 декабря 2022 10:46
Пол Радд появится в третьем сезоне «Убийств в одном здании»
Осторожно, спойлеры!
Написать
24 августа 2022 10:28
Детективный сериал «Убийства в одном здании» продлен на третий сезон
«Я хочу делать это шоу до тех пор, пока меня носят ноги», – шутит звезда и соавтор проекта Стив Мартин.
Написать
12 июля 2022 16:22
«Кто-то пытается нас подставить»: вышел трейлер второго сезона сериала «Убийства в одном здании»
В «Арконии» продолжает твориться нечто неладное.
Написать
15 июня 2022 10:51
Второй сезон «Убийств в одном здании» выйдет летом
Доступен первый тизер, в котором мельком показали Кару Делевинь.
Написать
28 марта 2022 13:09
«Наследники», «Мейр из Исттауна» и другие: стали известны номинанты на премию Critics’ Choice Television Awards
Телеканал HBO опередил стримингового гиганта Netflix по количеству номинаций.
Написать
7 декабря 2021 14:01
Стартовали съемки второго сезона «Убийств в одном здании»
Появилось первое фото с актерами.
Написать
3 декабря 2021 10:26
Кара Делевинь сыграет во втором сезоне «Убийств в одном здании»
На дальнейшее ее участие в «Карнивал Роу» это никак не повлияет.
Написать
2 декабря 2021 12:38
Съемки второго сезона «Убийств в одном здании» начнутся через месяц
Сейчас идет ускоренная работа над сценарием.
Написать
25 октября 2021 15:40
В следующих сериях «Убийств в одном здании» будут даны ответы на вопросы, оставшиеся после финала первого сезона
Осторожно, новость содержит спойлеры.
Написать
20 октября 2021 17:01
Сериал «Убийства в одном здании» продлен на второй сезон
Главные роли исполнили Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.
Написать
15 сентября 2021 12:17
