Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Убийства в одном здании
Отзывы
Отзывы о сериале «Убийства в одном здании»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Perfect blue
29 октября 2024, 14:44
Кто смотрел, как вам?
29 октября 2024, 14:44
0
0
Ответить
ghg04197
30 октября 2024, 12:22
в ответ на сообщение
Perfect blue от 29 октября 2024, 14:44
Оценка
Очень интересно, советую
30 октября 2024, 12:22
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Саван
3 комментария
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail