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Саундтреки сериала «Убийства в одном здании»

Музыка из сериала «Убийства в одном здании» Вся информация о сериале
Only Murders in the Building (Original Score)
Only Murders in the Building (Original Score) 21 композиция. Siddhartha Khosla
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Main Title Siddhartha Khosla 0:52
2 Mission Theme Pt. 1 Siddhartha Khosla 1:12
3 Arconia Elevator Theme Siddhartha Khosla 0:37
4 Frozen Cat Siddhartha Khosla 0:47
5 Aphrodite Siddhartha Khosla 1:44
6 Vantage Siddhartha Khosla 1:44
7 All Is Not Okay Siddhartha Khosla 0:39
8 Oliver's Monologue Siddhartha Khosla 1:58
9 Who Was Tim Kono Siddhartha Khosla 3:21
10 Podcast Theme (Punk Version) Siddhartha Khosla 1:24
11 Romantic Theme Pt. 1 Siddhartha Khosla 1:03
12 Romantic Theme Pt. 2 Siddhartha Khosla 1:31
13 Interrogation Fantasy Pt. 1 Siddhartha Khosla 0:56
14 Interrogation Fantasy Pt. 2 Siddhartha Khosla 0:46
15 Detective Siddhartha Khosla 1:22
16 Mabel and Tim Siddhartha Khosla 1:56
17 Pilot Ending Siddhartha Khosla 1:44
18 Jan Siddhartha Khosla 1:30
19 Charles Siddhartha Khosla 1:16
20 Mission Theme Pt. 2 Siddhartha Khosla 1:03
21 Finale Siddhartha Khosla 5:19
Доступен список песен из сериала «Убийства в одном здании» (2021) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Убийства в одном здании» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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