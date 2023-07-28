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Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании»

28 июля 2023 15:32
Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании»

В новую историю отлично вписались звездные новички в лице Мэрил Стрип и Пола Радда.

До премьеры третьего сезона детективной комедии «Убийства в одном здании» осталось менее двух недель, но в сети уже появились первые отзывы зарубежной прессы и все они носят исключительно восторженный характер. Очередной телеглаве сериала со Стивом Мартином, Селеной Гомес и Мартином Шортом удалось сохранить свежесть и удержать высокую планку предыдущих сезонов — критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет впечатляющие 100%. Журналисты хвалят как основную актерскую троицу, так и свежую запутанную историю, ставшую гораздо ярче, благодаря двум звездным новичкам в лице Мэрил Стрип и Пола Радда.

Ниже приведены выдержки из рецензий СМИ: Ремус Норонья, Collider:

Если это и правда финал «Убийств в одном здании», то, по крайней мере, это будет достойная концовка сериала.

Джош Белл, CBR:

Даже когда сюжет трансформируется в небылицу, в шоу настолько много забавных и хорошо прописанных персонажей, что за происходящим всего очень интересно наблюдать.

Эдди Харрисон, Film Authority:

То, как органично бесподобная Мэрил Стрип сочетается с вселенной «Убийств в одном здании», только доказывает, насколько хорошо работает все шоу.

Рэйчел Лабонте, Screen Rant:

Благодаря победоносному актерскому составу (теперь включающему еще двух суперзвезд) и новой любопытной загадке, «Убийства в одном здании» по-прежнему уверенно держатся на ногах.

Фред Топель, United Press International:

К третьему сезону «Убийства в одном здании» все еще умело удивляют сообразительных зрителей, сбивая их с толку отвлекающими маневрами. Но сердцем же сериала по-прежнему остается центральное трио в лице Оливера, Чарльза и Мэйбл.

Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании»
Кадр из третьего сезона «Убийств в одном здании»

Первые два эпизода десятисерийного третьего сезона выйдут на сервисе Hulu 8 августа, после чего трансляции перейдут в классический еженедельный формат.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
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