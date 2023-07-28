Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании»
В новую историю отлично вписались звездные новички в лице Мэрил Стрип и Пола Радда.
До премьеры третьего сезона детективной комедии «Убийства в одном здании» осталось менее двух недель, но в сети уже появились первые отзывы зарубежной прессы и все они носят исключительно восторженный характер. Очередной телеглаве сериала со Стивом Мартином, Селеной Гомес и Мартином Шортом удалось сохранить свежесть и удержать высокую планку предыдущих сезонов — критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет впечатляющие 100%. Журналисты хвалят как основную актерскую троицу, так и свежую запутанную историю, ставшую гораздо ярче, благодаря двум звездным новичкам в лице Мэрил Стрип и Пола Радда.
Ниже приведены выдержки из рецензий СМИ: Ремус Норонья, Collider:
Если это и правда финал «Убийств в одном здании», то, по крайней мере, это будет достойная концовка сериала.
Джош Белл, CBR:
Даже когда сюжет трансформируется в небылицу, в шоу настолько много забавных и хорошо прописанных персонажей, что за происходящим всего очень интересно наблюдать.
Эдди Харрисон, Film Authority:
То, как органично бесподобная Мэрил Стрип сочетается с вселенной «Убийств в одном здании», только доказывает, насколько хорошо работает все шоу.
Рэйчел Лабонте, Screen Rant:
Благодаря победоносному актерскому составу (теперь включающему еще двух суперзвезд) и новой любопытной загадке, «Убийства в одном здании» по-прежнему уверенно держатся на ногах.
Фред Топель, United Press International:
К третьему сезону «Убийства в одном здании» все еще умело удивляют сообразительных зрителей, сбивая их с толку отвлекающими маневрами. Но сердцем же сериала по-прежнему остается центральное трио в лице Оливера, Чарльза и Мэйбл.
Первые два эпизода десятисерийного третьего сезона выйдут на сервисе Hulu 8 августа, после чего трансляции перейдут в классический еженедельный формат.