В 1 сезоне 7 серии сериала «Медиатор» Павлов и его новая помощница расследуют дело о теракте, в результате которого погибли несколько подростков. Маша понимает, что с каждым днем ей все сложнее выстраивать неформальные отношения с медиатором.
Ждали больше 10 лет: манга «Псайрен» 3 раза попадала в топ ожиданий фанатов — и теперь ее экранизируют
Будет ли 9 сезон «Скорой помощи» и когда его ждать: история Кости Кулыгина еще не закончена
Худшая часть во всей франшизе: первые отзывы на «Аватар 3» доказывают, что Кэмерон, похоже, поспешил
Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус
Настоящего «Чипа и Дейла» запретили показывать в СССР: цензура 2 года резала мульт
Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»
«Бессмысленная трата времени»: главная проблема «Аватар: Пламя и пепел» доказывает – 4 и 5 части серии станут позором для Кэмерона
Этот проект разрушил образ Шилова: Устюгов здесь не только играет, но и стоит за камерой — снял «Лихие» раньше сериального бума на 90-е
Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам
Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии
Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности
