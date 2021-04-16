Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение

5 сезон «Очень странных дел» упал с пьедестала из-за другого хита Netflix: всего 4 серии по 30 минут, но захватывает с головой

Второй сезон Fallout хорош практически во всем, но один минус все же есть: даже истинные циники устали во время просмотра

Настоящего «Чипа и Дейла» запретили показывать в СССР: цензура 2 года резала мульт

Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам

Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»

Милла Йовович едва не снялась в советском фильме вместе с… Дональдом Трампом: режиссер «забраковал» по уморительной причине

Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус

Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии

Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности