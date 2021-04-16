В 1 сезоне 5 серии сериала «Медиатор» Андрей копается в жизни Саши и общается с ее мамой в надежде, что они посодействуют им в расследовании. Тем временем Марина приезжает к матери Павлова, пытаясь разузнать о медиаторе побольше.
