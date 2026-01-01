Пару капель на губку – и швы между плиткой в ванной сияют: выбросила всю химию и теперь использую копеечно средство с кухни

Скупаю в «Светофоре» обычные прищепки по 100 штук и радуюсь: соседи увидели мой дачный трюк и теперь повторяют

5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту

Прежде чем взяться за «Хрустальный», Глигоров выдал настоящий хит про апокалипсис — на 3 захватывающих сезона, с рейтингом 7,7

Осторожно, возможны осадки в виде советской классики: сможете набрать 6/6 в этом «погодном» тесте по фильмам СССР?

Перезапуск «Клиники» оказался настолько хорош, что тут же получил продолжение — записывайте дату выхода 11-го сезона

Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон

Россия-1 внезапно сняла с эфира главный хит этого лета — сериал, что «возбудил киносообщество не хуже "Мастера и Маргариты"»

Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть

Этот сериал Netflix вышел ровно 10 лет назад, но в России до сих пор – №1: за полгода его смотрели чаще «Ландышей» и «Первого отдела»