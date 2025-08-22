Меню
Статьи
Статьи о сериале «Ликвидация»
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
Многие спорят, вспоминая литературный источник.
Написать
22 августа 2025 16:40
«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым
Причем автором оказался сам сценарист.
1 комментарий
23 июля 2025 07:29
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
Звали их одинаково, но на самом деле сходств у них было не так уж и много.
Написать
22 июля 2025 11:21
«Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8
Помимо напряженных ходов, юмора в проекте тоже хватало.
1 комментарий
22 июля 2025 07:29
Кто читает закадровый текст в «Ликвидации»? У актера, чей голос слышат зрители, есть еще одна роль в сериале
Не все поклонники проекта знают об этом факте.
Написать
21 июля 2025 20:32
Спустя 18 лет: как сейчас выглядят и чем занимаются 5 звезд сериала «Ликвидация» (фото)
Судьбы сложились по-разному, но успеха добились все.
Написать
21 июля 2025 19:05
От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня
А один из них так и не смог посмотреть сериал вовсе.
1 комментарий
20 июля 2025 18:07
«Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно
Сериал не растерял актуальности по сей день.
Написать
20 июля 2025 16:40
«Наши снимают лучше всех»: в топ-3 любимых сериала шеф-повара Ивлева — американские президенты и одесские бандюки
Кулинар обожает остросюжетные детективы.
Написать
8 июля 2025 07:58
С «Полосатым рейсом» точно видели, а остальные? Легендарная «Ликвидация» с Машковым буквально напичкана ляпами
Не исключено, что некоторые из них режиссер оставил специально.
Написать
28 февраля 2025 08:27
«Копнуть глубже — лажа»: нашли в Сети отзыв на «Ликвидацию», есть с чем поспорить
У сериала есть ряд дыр, которые замечают те, у кого острее взгляд.
Написать
18 февраля 2025 21:01
Мнения родственников разделились: так был ли реальный Гоцман таким, как показал Машков в «Ликвидации»
Близкие отреагировал на образ диаметрально по-разному.
Написать
19 декабря 2024 11:50
«Не расчесывай мне нервы»: сможете ли вы угадать смысл сказанного героями «Ликвидации» (тест с одесским колоритом)
Понять Тетю Песю и других героев детектива порой ой как не просто.
1 комментарий
21 ноября 2024 11:21
10 цитат из сериала «Ликвидация», которые поражают чувством юмора и меткостью
Они пропитаны неповторимым колоритом.
Написать
4 сентября 2024 08:00
Пока в России фанатеют по дорамам, корейцы смотрят один советский фильм: ни за что не отгадаете какой
Это не «Ирония судьбы».
Написать
18 августа 2024 17:15
