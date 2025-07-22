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Киноафиша Статьи «Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8

«Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8

22 июля 2025 07:29
Кадры из сериала «Ликвидация»

Помимо напряженных ходов, юмора в проекте тоже хватало.

«Ликвидация» вроде бы считается серьёзным сериалом — послевоенное время, бандиты, напряжённая обстановка. Но если вспомнить повнимательнее, там ведь полно смешных моментов.

Герои разговаривают не книжно, а как настоящие люди — с прибаутками, странными формулировками, неожиданными фразами. Иногда даже не поймёшь сразу, серьёзно это было сказано или в шутку.

Многие из этих реплик уже подзабылись — а зря. Они хорошо передают атмосферу и делают сериал живым, даже когда сюжет мрачный.

«Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8

Мы собрали немного таких фраз — просто чтобы напомнить, что у «Ликвидации» не только хмурый лоб, но и чувство юмора вполне на месте.

«Доктор прописал мне спокойствие для сердца, и я буду спокоен. Значит, или ты мне сейчас скажешь, что случилось, или я гэпну тебя в морду со всей моей любовью»,

«Не делай мне нервы! Их еще есть где испортить!»,

«Мама, вы родили идиота!»,

«Провожать не надо, дорогу знаю. Адью вам с кисточкой…»,

«Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8

«Сделал бы в тебе дырку, и не к ордену, а так, до сквозняку!»,

«Пять пистолетов — не пачка папирос, они таки стреляют. Ну ты же не окно в женской бане — зачем в тебе дырка?»,

«— Вам нельзя волноваться. И надо побольше ходить. — Ага, особенно в засаде. Встал, погулял и полегчало».

«Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8

«Я нет-нет, а думаю, может я неправильно жил, надо ж брать деньги у богатых и давать их бедным, а таким как ты давать по морде, шоб в мире была красота и гармония».

Ранее мы писали: Им места не нашлось: в финале «Ликвидация» забыли о важных героях, а зрители даже не заметили

Фото: Кадры из сериала «Ликвидация»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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