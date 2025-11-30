Сегодня Владимиру Машкову исполняется 62 года – и есть отличный повод вспомнить один из самых ярких его проектов. Эта картина не просто стала культовой в России – она покорила зрителей за рубежом, причем в самых неожиданных уголках мира.

В Северной Корее «Ликвидация» обрела поистине феноменальную популярность. По словам корреспондентов «РГ», местные зрители искренне восхищаются игрой Машкова – актера там буквально обожают.

«Они уже цитируют этот сериал, пересмотрев по несколько раз. Возможно, стоит пригласить Владимира Машкова в Северную Корею – его здесь очень любят», – заявлял россиянин, работавший на местном производстве.

Для Страны чучхе «Ликвидация» заняла место легендарного «Семнадцати мгновений весны», став новым эталоном захватывающего кино о борьбе с преступностью.

Удивительна судьба сериала и в Израиле. Здесь «Ликвидация» получила оценку 8,8 на IMDb – выше, чем в России (8,0). Израильские зрители признаются, что смотрят сериал запоем:

«Мы смотрим его каждый вечер. Я засыпаю в два ночи, потом с работы бегу – и снова включаем».

Их поражает достоверность атмосферы послевоенной Одессы, талант актеров и, как ни странно, «стопроцентная» передача одесского колорита.

Так что в день рождения Машкова можно с уверенностью сказать: его Гоцман – герой, которого знают и любят далеко за пределами страны: от Пхеньяна до Тель‑Авива.

И, если где‑то в мире сейчас включают «Ликвидацию», велика вероятность, что делают это именно ради харизмы и мастерства Владимира Машкова.

