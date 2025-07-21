Кто читает закадровый текст в «Ликвидации»? У актера, чей голос слышат зрители, есть еще одна роль в сериале

Не все поклонники проекта знают об этом факте.

Сериал «Ликвидация» вышел в 2007 году — кажется, будто это было совсем недавно, но с момента премьеры прошло уже 18 лет. Несмотря на возраст, он до сих пор остаётся одним из самых любимых у зрителей. Высокий рейтинг на Кинопоиске — 8.6 — только подтверждает, насколько сильное впечатление он произвёл и продолжает производить.

Причин для такой народной любви много: крепкий, динамичный сюжет, харизматичные персонажи, мощная игра актёров, в том числе Владимира Машкова, Михаила Пореченкова, Сергея Маковецкого.

Отдельный штрих, который делает «Ликвидацию» особенно атмосферной — это закадровый текст. Многие зрители, пересматривая сериал, интересуются: чей же это голос звучит за кадром, так пронзительно, сдержанно и точно?

Оказывается, закадровый текст в «Ликвидации» читал Владимир Юматов. Он не только озвучил закадровые фрагменты, но и сыграл в сериале одну из ролей — следователя Семчука.

Его голос стал своеобразным мостом между хроникой событий и внутренним нервом происходящего. Это не просто дикторское сопровождение — это голос эпохи, голос памяти, который помогает глубже погрузиться в конец 40-х.

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