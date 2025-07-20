«Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно

Сериал не растерял актуальности по сей день.

На IMDb у «Ликвидации» — крепкие 8.1. Уже отличный показатель, особенно для отечественного сериала образца 2007 года. Но если копнуть чуть глубже, то обнаружится любопытная деталь. Иностранцам культовый детектив нравится даже больше, чем россиянам.

Сложно поверить, но израильские зрители оценивают сериал выше, чем российские — 8.8 против 8.0. То ли дело в одесском колорите, то ли в чем-то еще, но восторг — настоящий и искренний. И, надо признать, судя по рецензиям — вполне заслуженный.

«Смотрим каждый вечер. С работы бегу — и снова включаем»

Например, один из зрителей делится:

«Мы сейчас на волне русских фильмов. Смотрим все подряд. Обычно — актеры как актеры, музыка скучная, сюжет нормальный. Но этот фильм — совсем другое.

Актеры — талантливые, герои живые. Мы смотрим его каждый вечер. Я засыпаю в два ночи, потом с работы бегу — и снова включаем».

Иностранец с неожиданной уверенностью заявил, что одесская речь в «Ликвидации» «стопроцентная», а жизнь после войны, люди, преступность, политический режим — все это воссоздано на экране максимально достоверно.

Одесса, еврейский сленг и справедливость

Другой зарубежный зритель особо ценит атмосферу Одессы:

«Очень увлекательный взгляд на советскую историю. Было поучительно заглянуть в послевоенную Одессу. Еврейский сленг — самое развлекательное, я прям цитаты на “Википедии” потом искал».

Также сериаломан честно признается: был удивлен, насколько сериал справедлив по отношению к обеим сторонам режима, ведь это, мол, большая редкость».

Привет от «Места встречи»

Сравнение с культовым советским сериалом прозвучало в другом отзыве:

«”Ликвидация” — прямой наследник славы “Место встречи изменить нельзя”. Поствоенная Одесса, банда Академика, суперкоп Гоцман и маршал Жуков за спиной. Это вершина актерской карьеры Владимира Машкова».

Почти безупречно… если бы не музыка

И недостаток у сериала, сходятся во мнении иностранные зрители, только один:

«Смотрится увлекательно, даже почти напряженно… Исторически достоверно, сюжет справедливый. Но… музыка. Серьезно, весь сериал — три мелодии. Вроде бы предполагалось, что зрители будут смотреть по серии в неделю, и не заметят. Но я-то смотрел подряд. В ушах звенит».

Когда даже антагонисты вызывают сочувствие

Удивительно, но в нескольких отзывах зрители болеют не только за следователей, но и за бандитов. Один комментатор, например, честно пишет:

«Я переживаю за Чекана и Иду. Надеюсь, у них получится, но понимаю — из этого места они не выберутся».

Такая многослойность и сочувствие к «плохим» — роскошь, которой не хватает даже многим западным драмам.

«Ликвидация» — сериал, который любят не только в России. Его смотрят по ночам, о нем читают на Википедии, обсуждают на форумах и пересматривают залпом.

И кто бы мог подумать, что в далеком Израиле он попал особенно точно «в нерв». Одесса, еврейская речь, криминальный послевоенный антураж, Гоцман и Академик — все это сложилось в такой коктейль, который и спустя 17 лет продолжает действовать безотказно.

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