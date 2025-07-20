Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно

«Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно

20 июля 2025 16:40
«Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно

Сериал не растерял актуальности по сей день.

На IMDb у «Ликвидации» — крепкие 8.1. Уже отличный показатель, особенно для отечественного сериала образца 2007 года. Но если копнуть чуть глубже, то обнаружится любопытная деталь. Иностранцам культовый детектив нравится даже больше, чем россиянам.

Сложно поверить, но израильские зрители оценивают сериал выше, чем российские — 8.8 против 8.0. То ли дело в одесском колорите, то ли в чем-то еще, но восторг — настоящий и искренний. И, надо признать, судя по рецензиям — вполне заслуженный.

«Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно

«Смотрим каждый вечер. С работы бегу — и снова включаем»

Например, один из зрителей делится:

«Мы сейчас на волне русских фильмов. Смотрим все подряд. Обычно — актеры как актеры, музыка скучная, сюжет нормальный. Но этот фильм — совсем другое.

Актеры — талантливые, герои живые. Мы смотрим его каждый вечер. Я засыпаю в два ночи, потом с работы бегу — и снова включаем».

Иностранец с неожиданной уверенностью заявил, что одесская речь в «Ликвидации» «стопроцентная», а жизнь после войны, люди, преступность, политический режим — все это воссоздано на экране максимально достоверно.

«Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно

Одесса, еврейский сленг и справедливость

Другой зарубежный зритель особо ценит атмосферу Одессы:

«Очень увлекательный взгляд на советскую историю. Было поучительно заглянуть в послевоенную Одессу. Еврейский сленг — самое развлекательное, я прям цитаты на “Википедии” потом искал».

Также сериаломан честно признается: был удивлен, насколько сериал справедлив по отношению к обеим сторонам режима, ведь это, мол, большая редкость».

«Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно

Привет от «Места встречи»

Сравнение с культовым советским сериалом прозвучало в другом отзыве:

«”Ликвидация” — прямой наследник славы “Место встречи изменить нельзя”. Поствоенная Одесса, банда Академика, суперкоп Гоцман и маршал Жуков за спиной. Это вершина актерской карьеры Владимира Машкова».

Почти безупречно… если бы не музыка

И недостаток у сериала, сходятся во мнении иностранные зрители, только один:

«Смотрится увлекательно, даже почти напряженно… Исторически достоверно, сюжет справедливый. Но… музыка. Серьезно, весь сериал — три мелодии. Вроде бы предполагалось, что зрители будут смотреть по серии в неделю, и не заметят. Но я-то смотрел подряд. В ушах звенит».

«Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно

Когда даже антагонисты вызывают сочувствие

Удивительно, но в нескольких отзывах зрители болеют не только за следователей, но и за бандитов. Один комментатор, например, честно пишет:

«Я переживаю за Чекана и Иду. Надеюсь, у них получится, но понимаю — из этого места они не выберутся».

Такая многослойность и сочувствие к «плохим» — роскошь, которой не хватает даже многим западным драмам.

«Ликвидация» — сериал, который любят не только в России. Его смотрят по ночам, о нем читают на Википедии, обсуждают на форумах и пересматривают залпом.

И кто бы мог подумать, что в далеком Израиле он попал особенно точно «в нерв». Одесса, еврейская речь, криминальный послевоенный антураж, Гоцман и Академик — все это сложилось в такой коктейль, который и спустя 17 лет продолжает действовать безотказно.

Ранее мы также писали: «Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым «За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым Читать дальше 23 июля 2025
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова «Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова Читать дальше 22 июля 2025
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады «Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады Читать дальше 22 июля 2025
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Читать дальше 22 июля 2025
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала «Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала Читать дальше 22 июля 2025
«Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8 «Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8 Читать дальше 22 июля 2025
Кто читает закадровый текст в «Ликвидации»? У актера, чей голос слышат зрители, есть еще одна роль в сериале Кто читает закадровый текст в «Ликвидации»? У актера, чей голос слышат зрители, есть еще одна роль в сериале Читать дальше 21 июля 2025
Спустя 18 лет: как сейчас выглядят и чем занимаются 5 звезд сериала «Ликвидация» (фото) Спустя 18 лет: как сейчас выглядят и чем занимаются 5 звезд сериала «Ликвидация» (фото) Читать дальше 21 июля 2025
«Я не одна это вижу?»: создателя «Магической битвы» обвинили в плагиате Годжо Сатору — совпадают внешность, суперсилы и даже характер «Я не одна это вижу?»: создателя «Магической битвы» обвинили в плагиате Годжо Сатору — совпадают внешность, суперсилы и даже характер Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше