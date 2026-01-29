В Северной Корее в восторге от этих отечественных сериалов: пересматривают их постоянно

Пока российская аудитория массово подсела на дорамы, исторические саги и ромкомы из Кореи, на самом Корейском полуострове существует удивительный культурный феномен. Там, за железным занавесом, безостановочно смотрят наши старые сериалы.

И если вы думаете, что это «Папины дочки» или «Трасса», то готовьтесь удивляться. Главный хитом, который корейцы пересматривают «по несколько раз», стал шпионский эпос «Семнадцать мгновений весны».

Да-да, тот самый 12-серийный фильм о советском разведчике Штирлице, живущем среди нацистской верхушки, в КНДР показывали в кинотеатрах беспрерывным марафоном. Образ, созданный Вячеславом Тихоновым, настолько впечатался в сознание зрителей, что северокорейские власти неоднократно пытались пригласить актёра в гости — увы, поездка так и не состоялась.

Но на смену легенде пришла новинка. Сериал «Ликвидация» 2007 года о послевоенной Одессе и борьбе с ворами сегодня занимает почётное место в сердцах (и телеэфире) северокорейцев. Его цитируют, пересматривают, а Владимира Машкова в роли Гоцмана искренне обожают. Как отмечают русские, работающие в КНДР, актёра там обожают.

Советские и российские фильмы на военную и историческую тему регулярно идут на центральном телевидении КНДР, находя живой отклик. В отличие от южнокорейских дорам, которые официльно смотреть запрещено.