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«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова

22 июля 2025 11:21
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова

Звали их одинаково, но на самом деле сходств у них было не так уж и много.

Давид Гоцман, харизматичный одесский сыщик из «Ликвидации», персонаж почти мифический — грубоватый, принципиальный, всегда на шаг впереди бандитов. Но создан он был не с нуля: у него есть вполне реальный прототип — Давид Михайлович Курлянд, заместитель начальника уголовного розыска Одессы, ушедший на пенсию в 1963 году и скончавшийся в 1993-м.

Сценарий сериала вырос из его дневников — правда, сильно переработанных. Эти записи хранятся сегодня в музее истории органов внутренних дел Одесской области, и, судя по всему, сценарист Алексей Мурадов почерпнул из них не только вдохновение, но и немало конкретных деталей.

Однако, как часто бывает, попытка экранизировать чью-то биографию обернулась спором — на этот раз в самой семье Курлянда. Внук, Владимир Курлянд, остался под впечатлением от актёрской работы:

«Удивительно точно передан характер деда», — говорил он о Владимире Машкове.

«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова

Зато сын следователя, Анатолий Давидович, был настроен куда жёстче:

«Мало того что сюжет фильма “содрали” с дневников моего отца, так ещё и его образ полностью исказили».

Насколько сильно именно «исказили» — вопрос сложный. Гоцман в исполнении Машкова — скорее собирательный образ: герой-миф, слепленный из реальных черт, сценарных архетипов и одесских легенд. В сериале он, мягко говоря, не самый обычный милиционер, способный размахивать пистолетом и «выпаливать» глубокие цитаты с одинаковым убеждением.

И для драматургии это, конечно, работает идеально — но родным может быть больно. Особенно, если они хотели, чтобы образ близкого человека на экране если и показывали, то достоверно.

Ранее мы писали: «Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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