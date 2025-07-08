«Наши снимают лучше всех»: в топ-3 любимых сериала шеф-повара Ивлева — американские президенты и одесские бандюки

Все знают Константина Ивлева как сурового «шефа всея Руси», который гоняет рестораторов «На ножах», но мало кто догадывается, что вечером этот кулинарный хулиган снимает китель, заваривает чай и включает… сериалы. Несмотря на презрение к «Кухне», которую он искренне презирает за фальшь в показе ресторанного закулисья, у Ивлева есть свой киномир — и там все по его строгим правилам.

На первом месте — «Карточный домик». Политический триллер про Фрэнка Андервуда и коварные интриги Белого дома Шеф пересматривает запоем.

«Честно признаюсь, расстроился последним сезоном, сюжет высосали из пальца», — говорит Ивлев в интервью «Правилам жизни», но к величию первых сезонов это не относится.

Он уважает четкую игру актеров и грязные закулисные игры, в которых все решают не пустые разговоры, а холодный расчет — почти как на кухне, только ставки выше.

Второй в топе — «Ликвидация», и этот сериал Ивлев называет «взрывом башки». История послевоенной Одессы, где герой Машкова гоняется за бандитами и предателями Родины, — легендарный детектив. Здесь есть все, что любит Ивлев: яркие типажи, жесткие диалоги, атмосфера времени и настоящая мужская игра — все по-настоящему, никакой гламурной мишуры.

Ну и, наконец, «Пепел». Не самый известный, но очень личный выбор шефа. СССР, 1938 год, поезд, вор Сенька Пепел и капитан Красной армии Игорь Петров меняются жизнями прямо в купе. Дальше — цепочка предательств, чужих судеб и женщин, которые ждут и верят.

«Считаю, что наши снимают лучше всех», — патриотично подытоживает шоумен-кулинар, и с ним трудно не согласиться.

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