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Киноафиша Статьи «Наши снимают лучше всех»: в топ-3 любимых сериала шеф-повара Ивлева — американские президенты и одесские бандюки

«Наши снимают лучше всех»: в топ-3 любимых сериала шеф-повара Ивлева — американские президенты и одесские бандюки

8 июля 2025 07:58
Константин Ивлев

Кулинар обожает остросюжетные детективы.

Все знают Константина Ивлева как сурового «шефа всея Руси», который гоняет рестораторов «На ножах», но мало кто догадывается, что вечером этот кулинарный хулиган снимает китель, заваривает чай и включает… сериалы. Несмотря на презрение к «Кухне», которую он искренне презирает за фальшь в показе ресторанного закулисья, у Ивлева есть свой киномир — и там все по его строгим правилам.

На первом месте — «Карточный домик». Политический триллер про Фрэнка Андервуда и коварные интриги Белого дома Шеф пересматривает запоем.

«Наши снимают лучше всех»: в топ-3 любимых сериала шеф-повара Ивлева — американские президенты и одесские бандюки

«Честно признаюсь, расстроился последним сезоном, сюжет высосали из пальца», — говорит Ивлев в интервью «Правилам жизни», но к величию первых сезонов это не относится.

Он уважает четкую игру актеров и грязные закулисные игры, в которых все решают не пустые разговоры, а холодный расчет — почти как на кухне, только ставки выше.

«Наши снимают лучше всех»: в топ-3 любимых сериала шеф-повара Ивлева — американские президенты и одесские бандюки

Второй в топе — «Ликвидация», и этот сериал Ивлев называет «взрывом башки». История послевоенной Одессы, где герой Машкова гоняется за бандитами и предателями Родины, — легендарный детектив. Здесь есть все, что любит Ивлев: яркие типажи, жесткие диалоги, атмосфера времени и настоящая мужская игра — все по-настоящему, никакой гламурной мишуры.

«Наши снимают лучше всех»: в топ-3 любимых сериала шеф-повара Ивлева — американские президенты и одесские бандюки

Ну и, наконец, «Пепел». Не самый известный, но очень личный выбор шефа. СССР, 1938 год, поезд, вор Сенька Пепел и капитан Красной армии Игорь Петров меняются жизнями прямо в купе. Дальше — цепочка предательств, чужих судеб и женщин, которые ждут и верят.

«Считаю, что наши снимают лучше всех», — патриотично подытоживает шоумен-кулинар, и с ним трудно не согласиться.

Ранее мы также писали: «Очень много зла сделал»: «Кухня» испортила жизнь поварам по всей России — даже у Ивлева есть повод презирать сериал всей душой

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press, кадры из сериалов «Карточный домик», «Ликвидация», «Пепел»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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