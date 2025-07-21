Спустя 18 лет: как сейчас выглядят и чем занимаются 5 звезд сериала «Ликвидация» (фото)

Сериал «Ликвидация», вышедший на экраны в 2007 году, моментально завоевал любовь зрителей и стал настоящей классикой отечественного телевидения.

История послевоенной Одессы, харизматичные персонажи и напряжённый сюжет сделали его событием — не только в рамках года, но и в масштабах всего российского кинематографа.

Сегодня, спустя 18 лет, особенно интересно оглянуться назад и увидеть, как изменились и куда взяли курс творческие пути ключевых актёров.

Вот как сложились судьбы пяти главных звёзд, сыгравших в «Ликвидации».

Михаил Пореченков

В образе майора Кречетова — сдержанного и обаятельного офицера, который, как оказалось, скрывает темную тайну — Пореченков предстал с неожиданной стороны. Чтобы физически отстроиться от героя Владимира Машкова, актёр даже намеренно набрал вес.

Роль принесла ему признание критиков и зрителей, а также престижные премии: «ТЭФИ», «Золотой орёл» и награду ФСБ.

С тех пор Пореченков остаётся востребованным и на экране, и в театре. В 2025 году выйдут два новых фильма с его участием — «Беги» и «Охота на акулу», что подтверждает его неугасающий творческий азарт.

Владимир Машков

Роль Давида Гоцмана, харизматичного начальника одесского уголовного розыска, стала одной из визитных карточек Машкова. Ради этой работы он сбросил 20 килограммов — чтобы подчеркнуть контраст с массивным Кречетовым.

За игру в «Ликвидации» он также получил главные отечественные премии. После сериала Машков не сбавлял обороты: он снимался как в российских, так и в зарубежных проектах (включая «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»), а также стал влиятельной фигурой в театральном мире.

С 2018 года он возглавляет Театр Олега Табакова, а с 2024-го — художественный руководитель «Современника». В 2025 году на экраны вышел фильм «В списках не значился», где Машков вновь продемонстрировал свой профессионализм.

«Машков, конечно, мощь! Он может вообще не говорить ни слова, а только одним своим взглядом пробивать насквозь»,

«Машкова люблю, роли всегда сильные, и здесь тоже. Возможно, попадает всегда в свое амплуа», — отзываются о роли актера зрители на Кинопоиске.

Сергей Маковецкий

Его герой — карманник Фима, старый друг Гоцмана — появился в сюжете ненадолго, но запомнился своей человечностью и теплотой. Маковецкий заменил в этой роли трагически ушедшего Андрея Краско, и сделал это деликатно и достоинством.

Маковецкий остаётся одним из самых уважаемых актёров страны: он уже более четырёх десятилетий играет на сцене Театра им. Вахтангова, активно снимается в кино и озвучивает анимационные фильмы.

В 2024 году он подарил голос Князю Киевскому в мультфильме «Три богатыря. Ни дня без подвига». В 2025-м его можно будет увидеть его новые проекты: «Горыныч», «Дорогой Вилли» и «Отель "У погибшего альпиниста"».

Светлана Крючкова

Её тётя Песя — один из самых душевных и теплых персонажей сериала. Интересно, что изначально эту роль рассматривали как мужскую, но именно Крючкова смогла наполнить её особым одесским колоритом.

Несмотря на тяжёлое состояние здоровья во время съёмок (актриса пережила клиническую смерть), она выдала мощную и живую игру. Позже, в 2015 году, Крючковой поставили диагноз — онкология, но сегодня она находится в ремиссии.

Хотя в кино она почти не снимается (последняя роль — в фильме «Одесский пароход» 2019 года), актриса остаётся верна театру: она продолжает выступать в БДТ им. Товстоногова и участвует в проектах Центра театра и кино Никиты Михалкова.

Ксения Раппопорт

После роли наводчицы Иды Кашетинской карьера Раппопорт пошла в гору — и не только в России. Она успешно вышла на международную арену, особенно в Италии, где снялась в фильме «Человек, который любит» с Моникой Беллуччи. А за участие в триллере «Двойной час» актриса получила награду Венецианского кинофестиваля.

Сегодня Раппопорт — востребованное имя в европейском кино. Среди её работ — «Итальянцы», «Ледяной лес», «Невидимый мальчик». В 2025 году зрители ждут её появления в новых проектах: «В раю правды нет», «Голем» и международном фильме «Фотограф».

Сила времени и хорошей актёрской школы

Чем больше времени проходит, тем сильнее видно: актёры, работавшие над этим проектом, действительно стали частью золотого фонда отечественного кино. Несмотря на возраст, болезни, смену эпох и трендов — они продолжают создавать сильные образы, оставаясь верными профессии и зрителю.

Прошло 18 лет, но этот сериал всё ещё живёт в сердцах, а его актёры — в кадрах новых работ, театральных премьер и голосах героев мультиков.

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