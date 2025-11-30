Кто такой глосик? Кому наливают шмурдяк? Самый «одесский» тест по сериалу «Ликвидация» – угадайте смысл 7 загадочных слов

Нет сомнений, что хотя бы раз, но ошибетесь.

Сегодня день рождения Владимира Машкова — и это отличный повод окунуться в атмосферу «Ликвидации», где его герой Давид Гоцман говорит на неповторимом одесском наречии.

Сериал не зря стал культовым: сценаристы ездили в Одессу собирать фольклор, актеров учили местному говору, а на площадку приглашали консультантов, чтобы каждая фраза звучала аутентично.

В результате на экране зазвучали колоритные словечки, которые и сегодня заставляют зрителей лезть в словари или перематывать эпизоды, чтобы уловить смысл.

«Шмурдяк», «глосик», «гепнуть» — для неподготовленного уха это почти иностранный язык! Но именно такая детализация создает неповторимую атмосферу послевоенной Одессы.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в одесском диалекте «Ликвидации». Попробуйте угадать значение семи загадочных слов — и узнайте, смогли бы вы поддержать разговор с Давидом Гоцманом и Фимой Полужидом!

