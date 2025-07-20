От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня

В 2007 году вышла «Ликвидация» — мощный исторический детектив Сергея Урсуляка, где послевоенная Одесса дышала криминалом, а за дело брались настоящие профессионалы. Спустя 18 лет после премьеры за титрами этого сериала скрывается трагичная статистика — уже 27 актеров из «Ликвидации» ушли из жизни.
Некоторые из них были знамениты на всю страну. Другие — узнаваемы в лицо, но мало кому известны по имени. Были и такие, чье появление в кадре длилось секунды, но теперь за ним — память. Вспоминаем тех, кого уже нет с нами.
Главные и характерные роли
Андрей Краско, которого зритель должен был увидеть в роли Фимы Полужида, умер еще до выхода сериала — прямо на съемках. Сердце не выдержало. В финальный монтаж вошла лишь сцена, где его герой лежит мертвым. Во всех остальных эпизодах его заменил Сергей Маковецкий.
Владимир Меньшов (Жуков) уже играл маршала в «Генерале», но в «Ликвидации» вернулся к образу командующего Одесским округом. Обладатель «Оскара», мэтр, режиссер, актер, автор «Москва слезам не верит». Умер в 2021 году — осложнения после коронавируса. Ему был 81 год.
Юрий Лахин, начальник контрразведки полковник Чусов. Играл в «Вечном зове», «Исаеве», «Молодежке», часто — в ролях с твердым характером. Тоже ушел из жизни из-за ковида, в январе 2021-го, спустя месяц после госпитализации.
Виктор Смирнов сыграл полковника Омельянчука, руководителя уголовного розыска. Его лицо помнят по «Соньке Золотой Ручке», «Мастеру и Маргарите» и «Морским дьяволам». Умер в 2017 году от онкологии, на 73-м году жизни.
Андрей Бронников, скромный и интеллигентный криминалист Черноуцану. Снимался в «Мухтаре», «Царе» и «Методе Лавровой». Умер в 2015 году, причины не разглашались — ему было 64 года.
Игорь Арташонов, харизматичный Эва Радзакис. Его часто брали на роли бандитов и военных — «Солдаты», «Атлантида», «Профиль убийцы». В 2015-м он оказался в коме после ограбления и жестокого избиения. Вскоре — тромбоэмболия и смерть. Ему был 51 год.
Юрий Авшаров, Седой Грек, — ветеран советского экрана, снимался еще в «Адъютанте его превосходительства». Умер в 2010 году, в 72 года.
Виктор Соловьев, сыгравший дядю Ешту — вора в законе с живым, запоминающимся лицом. Работал до самой смерти. Ушел в октябре 2020-го, сразу после своего 70-летия.
Геннадий Чулков, директор интерната. Его карьера началась в советском кино, но продолжалась вплоть до 2010-х — в «Адвокате», «Леснике», «Адъютантах любви». В 2017 году ему поставили диагноз «рак желудка». Умер в 2018-м, операция не помогла.
Вячеслав Молоков, партийный секретарь Кумоватов. В юности играл в «Последнем лете детства», потом исчез, а в 2000-х вернулся на экраны с эпизодами. В марте 2010 года почувствовал себя плохо на спектакле — врачи поставили неверный диагноз. Оказалось, инфаркт. Стент поставили поздно. Через день он умер.
Еще 17 имен
С годами ушли и другие — порой молча, без новостей. Увы, список внушительный:
|
Имя
|
Роль в сериале
|
Петр Меркурьев
|
Петюня, сосед Норы
|
Валентин Козачков
|
председатель комиссии по усыновлению
|
Виктор Лысенко
|
Телешко, второй секретарь горкома
|
Олег Семисынов
|
полковник Мальцов, военный прокурор
|
Владимир Михайловский
|
Боречка-старичок
|
Виктор Пасечник
|
директор филармонии Шумяцкий
|
Василий Емашев
|
участковый
|
Николай Завгородний
|
посетитель ресторана
|
Александр Казимиров
|
врач
|
Василий Галата
|
игрок
|
Олег Емцев
|
шулер
|
Ярослав Донцов
|
генерал-майор
|
Владимир Наумцев
|
эпизод
|
Игорь Равицкий
|
эпизод
|
Михаил Дроботов
|
эпизод
|
Анатолий Дриженко
|
эпизод
|
Сергей Юрков
|
эпизод
Некоторые роли не обозначены — они были слишком малы, чтобы попасть в титры или запомниться. Но лица этих актеров остались в кадре навсегда.
Смерти в этой табличке растянулись на 18 лет. Кто-то не дожил до выхода сериала, как Краско. Кто-то ушел в 2024-м, как Дриженко. Кто-то — буквально в начале этого года, как Сергей Юрков.
Сегодня «Ликвидацию» пересматривают как классику. И все чаще — как памятник. Не только Одессе, не только эпохе, но и тем, кто ее сыграл, но больше не сыграет нигде. Теперь их почти тридцать. И это число растет.
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