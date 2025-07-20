От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня

А один из них так и не смог посмотреть сериал вовсе.

В 2007 году вышла «Ликвидация» — мощный исторический детектив Сергея Урсуляка, где послевоенная Одесса дышала криминалом, а за дело брались настоящие профессионалы. Спустя 18 лет после премьеры за титрами этого сериала скрывается трагичная статистика — уже 27 актеров из «Ликвидации» ушли из жизни.

Некоторые из них были знамениты на всю страну. Другие — узнаваемы в лицо, но мало кому известны по имени. Были и такие, чье появление в кадре длилось секунды, но теперь за ним — память. Вспоминаем тех, кого уже нет с нами.

Главные и характерные роли

Андрей Краско, которого зритель должен был увидеть в роли Фимы Полужида, умер еще до выхода сериала — прямо на съемках. Сердце не выдержало. В финальный монтаж вошла лишь сцена, где его герой лежит мертвым. Во всех остальных эпизодах его заменил Сергей Маковецкий.

Владимир Меньшов (Жуков) уже играл маршала в «Генерале», но в «Ликвидации» вернулся к образу командующего Одесским округом. Обладатель «Оскара», мэтр, режиссер, актер, автор «Москва слезам не верит». Умер в 2021 году — осложнения после коронавируса. Ему был 81 год.

Юрий Лахин, начальник контрразведки полковник Чусов. Играл в «Вечном зове», «Исаеве», «Молодежке», часто — в ролях с твердым характером. Тоже ушел из жизни из-за ковида, в январе 2021-го, спустя месяц после госпитализации.

Виктор Смирнов сыграл полковника Омельянчука, руководителя уголовного розыска. Его лицо помнят по «Соньке Золотой Ручке», «Мастеру и Маргарите» и «Морским дьяволам». Умер в 2017 году от онкологии, на 73-м году жизни.

Андрей Бронников, скромный и интеллигентный криминалист Черноуцану. Снимался в «Мухтаре», «Царе» и «Методе Лавровой». Умер в 2015 году, причины не разглашались — ему было 64 года.

Игорь Арташонов, харизматичный Эва Радзакис. Его часто брали на роли бандитов и военных — «Солдаты», «Атлантида», «Профиль убийцы». В 2015-м он оказался в коме после ограбления и жестокого избиения. Вскоре — тромбоэмболия и смерть. Ему был 51 год.

Юрий Авшаров, Седой Грек, — ветеран советского экрана, снимался еще в «Адъютанте его превосходительства». Умер в 2010 году, в 72 года.

Виктор Соловьев, сыгравший дядю Ешту — вора в законе с живым, запоминающимся лицом. Работал до самой смерти. Ушел в октябре 2020-го, сразу после своего 70-летия.

Геннадий Чулков, директор интерната. Его карьера началась в советском кино, но продолжалась вплоть до 2010-х — в «Адвокате», «Леснике», «Адъютантах любви». В 2017 году ему поставили диагноз «рак желудка». Умер в 2018-м, операция не помогла.

Вячеслав Молоков, партийный секретарь Кумоватов. В юности играл в «Последнем лете детства», потом исчез, а в 2000-х вернулся на экраны с эпизодами. В марте 2010 года почувствовал себя плохо на спектакле — врачи поставили неверный диагноз. Оказалось, инфаркт. Стент поставили поздно. Через день он умер.

Еще 17 имен

С годами ушли и другие — порой молча, без новостей. Увы, список внушительный:

Имя Роль в сериале Петр Меркурьев Петюня, сосед Норы Валентин Козачков председатель комиссии по усыновлению Виктор Лысенко Телешко, второй секретарь горкома Олег Семисынов полковник Мальцов, военный прокурор Владимир Михайловский Боречка-старичок Виктор Пасечник директор филармонии Шумяцкий Василий Емашев участковый Николай Завгородний посетитель ресторана Александр Казимиров врач Василий Галата игрок Олег Емцев шулер Ярослав Донцов генерал-майор Владимир Наумцев эпизод Игорь Равицкий эпизод Михаил Дроботов эпизод Анатолий Дриженко эпизод Сергей Юрков эпизод

Некоторые роли не обозначены — они были слишком малы, чтобы попасть в титры или запомниться. Но лица этих актеров остались в кадре навсегда.

Смерти в этой табличке растянулись на 18 лет. Кто-то не дожил до выхода сериала, как Краско. Кто-то ушел в 2024-м, как Дриженко. Кто-то — буквально в начале этого года, как Сергей Юрков.

Сегодня «Ликвидацию» пересматривают как классику. И все чаще — как памятник. Не только Одессе, не только эпохе, но и тем, кто ее сыграл, но больше не сыграет нигде. Теперь их почти тридцать. И это число растет.

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